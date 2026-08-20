    • 20 de agosto de 2026 - 11:25

    Alarma: ¿Por qué te despertás antes de que suene?

    El organismo puede desarrollar una rutina interna que permite anticipar la hora habitual de despertar, incluso antes de que suene la alarma.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Muchas personas se sorprenden cuando abren los ojos unos minutos antes de que suene la alarma. Aunque parece una coincidencia, el fenómeno tiene una explicación relacionada con el funcionamiento del organismo y los hábitos de sueño.

    Leé además

    Por qué los gatos tiran objetos al piso aunque sepan que están ahí.

    Por qué los gatos tiran objetos al piso aunque sepan que están ahí

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Por qué una canción puede quedarse pegada en la cabeza durante horas.

    Por qué una canción puede quedarse "pegada" en la cabeza durante horas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cuerpo cuenta con un sistema interno que ayuda a regular los períodos de sueño y vigilia. Este mecanismo se conoce como ritmo circadiano y está influenciado por factores como la luz, los horarios, la alimentación y las rutinas diarias.

    Cuando una persona se acuesta y se levanta aproximadamente a la misma hora todos los días, el organismo puede comenzar a anticipar ese momento. Por eso, después de mantener durante un tiempo un horario estable, no resulta extraño despertarse espontáneamente cerca de la hora habitual.

    El papel de la rutina

    La regularidad es uno de los factores más importantes. Si alguien se acuesta todos los días a una hora similar y necesita levantarse temprano, su cuerpo puede acostumbrarse progresivamente a ese patrón.

    La luz también cumple un papel importante. La exposición a la luz ayuda al organismo a distinguir entre el día y la noche y participa en la regulación del ciclo sueño-vigilia.

    Esto explica por qué dormir hasta muy tarde durante los fines de semana puede hacer que el lunes resulte más difícil levantarse temprano: el horario de sueño cambia y el organismo necesita adaptarse nuevamente.

    ¿Es mejor despertarse sin alarma?

    Despertarse espontáneamente puede ser una señal de que el organismo está acostumbrado a un determinado horario, pero no significa necesariamente que se haya dormido lo suficiente.

    La cantidad y la calidad del descanso siguen siendo fundamentales. Una persona puede despertarse antes de la alarma después de haber dormido pocas horas y continuar necesitando descanso.

    Por eso, más allá de poder anticipar la alarma, lo importante es mantener horarios relativamente regulares y procurar que el sueño sea suficiente y reparador.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Qué significa que una persona recuerde sus sueños con mucha facilidad.

    Qué significa que una persona recuerde sus sueños con mucha facilidad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Por qué algunas personas necesitan dormir con una almohada entre las piernas.

    Por qué algunas personas necesitan dormir con una almohada entre las piernas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por que aparecen canas aunque una persona sea joven

    Por qué aparecen canas aunque una persona sea joven

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que pasa cuando una persona toma cafe todos los dias

    Qué pasa cuando una persona toma café todos los días

    Por Redacción Diario de Cuyo