Alarma: ¿Por qué te despertás antes de que suene?

Muchas personas se sorprenden cuando abren los ojos unos minutos antes de que suene la alarma . Aunque parece una coincidencia, el fenómeno tiene una explicación relacionada con el funcionamiento del organismo y los hábitos de sueño.

Por qué una canción puede quedarse "pegada" en la cabeza durante horas

Por qué los gatos tiran objetos al piso aunque sepan que están ahí

El cuerpo cuenta con un sistema interno que ayuda a regular los períodos de sueño y vigilia . Este mecanismo se conoce como ritmo circadiano y está influenciado por factores como la luz, los horarios, la alimentación y las rutinas diarias.

Cuando una persona se acuesta y se levanta aproximadamente a la misma hora todos los días, el organismo puede comenzar a anticipar ese momento. Por eso, después de mantener durante un tiempo un horario estable, no resulta extraño despertarse espontáneamente cerca de la hora habitual .

La regularidad es uno de los factores más importantes. Si alguien se acuesta todos los días a una hora similar y necesita levantarse temprano, su cuerpo puede acostumbrarse progresivamente a ese patrón.

La luz también cumple un papel importante. La exposición a la luz ayuda al organismo a distinguir entre el día y la noche y participa en la regulación del ciclo sueño-vigilia.

Esto explica por qué dormir hasta muy tarde durante los fines de semana puede hacer que el lunes resulte más difícil levantarse temprano: el horario de sueño cambia y el organismo necesita adaptarse nuevamente.

¿Es mejor despertarse sin alarma?

Despertarse espontáneamente puede ser una señal de que el organismo está acostumbrado a un determinado horario, pero no significa necesariamente que se haya dormido lo suficiente.

La cantidad y la calidad del descanso siguen siendo fundamentales. Una persona puede despertarse antes de la alarma después de haber dormido pocas horas y continuar necesitando descanso.

Por eso, más allá de poder anticipar la alarma, lo importante es mantener horarios relativamente regulares y procurar que el sueño sea suficiente y reparador.