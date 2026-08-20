Por qué aparecen canas aunque una persona sea joven

Encontrar las primeras canas puede convertirse en una pequeña sorpresa, especialmente cuando aparecen mucho antes de lo esperado en la juventud. El cabello adquiere su color gracias a la melanina, un pigmento producido por células especializadas que, con el paso del tiempo, puede disminuir su producción y hacer que el pelo crezca con menos color.

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Sin embargo, la edad en la que aparecen las primeras canas no es igual para todas las personas.

El proceso no ocurre necesariamente de manera uniforme. Algunas personas encuentran sus primeras canas en las sienes, mientras que otras las observan primero en otras zonas de la cabeza.

Uno de los factores más relevantes es la predisposición genética . Por eso, observar cuándo comenzaron a aparecer las canas en familiares cercanos puede dar una idea de la tendencia que tendrá una persona.

También existen otros factores que pueden influir en la aparición de canas.

La edad en la que aparecen las primeras canas no es igual para todas las personas.

El proceso no ocurre necesariamente de manera uniforme. Algunas personas encuentran sus primeras canas en las sienes, mientras que otras las observan primero en otras zonas de la cabeza.

¿Por qué aparecen las canas en jóvenes?

Es uno de los mitos más conocidos. Arrancarse una cana no hace que otras canas aparezcan alrededor. Cada cabello crece desde su propio folículo, y si se arranca una cana, el cabello que vuelva a crecer desde ese folículo seguirá dependiendo de la capacidad de ese folículo para producir pigmento. Por eso, quitar una cana no provoca que las demás se vuelvan blancas.

Cada cabello crece desde su propio folículo. Si una persona arranca una cana, el cabello que vuelva a crecer desde ese folículo seguirá dependiendo de la capacidad de ese folículo para producir pigmento.

Por eso, quitar una cana no provoca que las demás se vuelvan blancas.

Las canas forman parte de un proceso natural y su aparición temprana no significa necesariamente que exista un problema. La genética y las características individuales tienen un peso importante en determinar cuándo comienzan a aparecer.