Por qué los perros giran antes de acostarse

Hay perros que, antes de acostarse, dan varias vueltas sobre el mismo lugar . Para sus dueños puede parecer una conducta extraña, especialmente cuando ocurre siempre antes de dormir.

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Sin embargo, este comportamiento tiene raíces en los patrones naturales de los perros y sus antepasados.

Antes de convivir con los seres humanos, los animales necesitaban preparar el lugar donde iban a descansar. Dar vueltas podía servir para acomodar la superficie, apartar elementos incómodos y establecer un espacio adecuado para dormir .

Aunque los perros domésticos ya no necesitan realizar esa tarea para protegerse o preparar un refugio, algunas conductas instintivas pueden mantenerse.

No todos los perros giran de la misma manera ni durante el mismo tiempo. Algunos dan una vuelta y se acuestan, mientras que otros pueden repetir el movimiento varias veces.

La conducta también puede aparecer cuando el animal busca una posición cómoda.

La conducta también puede aparecer cuando el animal busca una posición cómoda.

Por eso, si el perro da algunas vueltas antes de acostarse y luego descansa normalmente, generalmente se trata de una conducta cotidiana.

¿Cuándo prestar atención?

Lo importante es observar si el comportamiento cambia repentinamente.

Si un perro comienza a girar de manera insistente, parece incómodo, no logra acostarse o acompaña el comportamiento con otros signos de malestar, puede ser conveniente consultar con un veterinario.

Como ocurre con muchas conductas animales, el contexto es clave.

Así, esas vueltas que para los humanos parecen innecesarias pueden ser simplemente una pequeña muestra de comportamientos que los perros conservaron a lo largo de su evolución.