Por qué cuesta tanto dejar de mirar el celular antes de dormir

“Un minuto más” puede convertirse fácilmente en media hora, especialmente al llevar el teléfono a la cama para revisar redes sociales, responder mensajes o mirar videos antes de dormir. El problema no radica únicamente en la pantalla, sino también en el contenido que, diseñado para captar la atención, dificulta la relajación necesaria para conciliar el sueño.

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Las redes sociales, los videos cortos y las notificaciones están diseñados para mantener el interés durante largos períodos. Cada nuevo contenido puede convertirse en un motivo para continuar mirando el teléfono.

Cuando una persona utiliza el teléfono todas las noches antes de dormir, este hábito puede integrarse en su ritual nocturno. El cerebro comienza a asociar determinados momentos y comportamientos con la hora de acostarse.

Si revisar el celular es el último paso antes de dormir, dejar de hacerlo resulta complicado. Además, la exposición a contenido estimulante mantiene la mente activa, impidiendo la relajación necesaria para intentar conciliar el sueño.

Una estrategia sencilla consiste en establecer un momento concreto para dejar el teléfono antes de acostarse. También puede ser útil mantenerlo lejos del alcance de la mano, ya que la tentación de revisar una notificación o desbloquearlo puede aparecer constantemente.

Cuando una persona utiliza el teléfono todas las noches antes de dormir, puede convertirse en parte de su ritual nocturno.

Otra posibilidad es reemplazar ese hábito por una actividad más tranquila, como leer algunas páginas de un libro o preparar la ropa del día siguiente.

No se trata necesariamente de eliminar por completo el celular de la rutina nocturna, sino de evitar que termine desplazando el momento destinado al descanso.

El impacto del uso del teléfono en los hábitos de dormir también es relevante.