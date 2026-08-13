Un café para vos y otro para compartir: aprovechá el 2x1 en Havanna con PASS por la Semana de la Niñez

Entre juegos, compras y actividades en familia también habrá lugar para hacer una pausa. Havanna ofrecerá 2x1 en café chico, jarrito o doble durante las tres jornadas especiales de Experiencia PASS en Espacio San Juan Shopping.
La promoción estará disponible del 13 al 15 de agosto en Espacio San Juan Shopping y es exclusiva para socios de PASS.
Entre juegos, compras y actividades en familia también habrá lugar para hacer una pausa. Havanna ofrecerá 2x1 en café chico, jarrito o doble durante las tres jornadas especiales de Experiencia PASS en Espacio San Juan Shopping.
El beneficio será exclusivo para socios de PASS y estará disponible del jueves 13 al sábado 15 de agosto.
La alternativa permite elegir cualquiera de esas tres presentaciones de café y aprovechar una promoción pensada para compartir la salida por la Semana de la Niñez.
Los interesados deben ingresar a https://vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar/, registrarse y activar el beneficio para aprovechar las promociones exclusivas durante el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto en Espacio San Juan Shopping.
Allí podrán completar sus datos y descargar la tarjeta virtual gratuita de PASS para utilizarla en las marcas y locales gastronómicos adheridos. Además, durante los días de la promoción habrá personal de PASS en el shopping para ayudar con la descarga de la app y el acceso a los beneficios.
La propuesta va mucho más allá de los descuentos. En la previa del Día de la Niñez, Espacio San Juan Shopping preparó una agenda para compartir entre grandes y chicos.
Jueves 13 y viernes 14 de agosto, de 19 a 21: habrá juegos de mesa clásicos como dominó, naipes, dados y bingo. En paralelo se realizará un taller de armado de aviones de madera balsa, con cupo limitado a 30 personas por jornada. Quienes no consigan lugar podrán participar de los juegos de mesa.
Sábado 15, desde las 19: llegará ClasiClown, un espectáculo en el que dos artistas de clown reversionarán clásicos como Don Quijote y Romeo y Julieta con humor, juegos e interacción con el público.
Además, distintos comercios del shopping ofrecen importantes rebajas:
Con esta completa agenda, Espacio San Juan Shopping invita a las familias sanjuaninas a compartir tres días distintos: para jugar, para descubrir y reírse juntos, dándole a la Semana de la Niñez el lugar que se merece, en compañía de quienes más importan.