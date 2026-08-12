En Espacio San Juan Shopping, esta semana se juega en familia y PASS acompaña con 2x1 en gastronomía

Del jueves 13 al sábado 15 de agosto, el shopping celebra con una amplia propuesta la previa del Dia de la Niñez con juegos, talleres y shows a pura diversión — además de descuentos exclusivos para socios del Club PASS e importantes rebajas en el resto de los locales.

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Hay generaciones que se criaron jugando al dominó sobre la mesa de la cocina, tirando los dados en una generala interminable, repartiendo cartas para el truco de la sobremesa o armando avioncitos en madera balsa siendo parte de las más lindas historias. Esos mismos juegos hoy vuelven a ser el eje central y a reunir a grandes y chicos en Espacio San Juan Shopping, donde se celebra la Semana de la Niñez con una agenda pensada para vivirse completa, en familia.

“Queríamos que esta Semana de la Niñez fuera una excusa para que las familias compartan momentos juntos, no solo para que los chicos tengan un lugar donde entretenerse”, señalaron desde el Dpto. de Marketing de Espacio San Juan Shopping. “Por eso elegimos actividades y promociones que inviten a disfrutar de manera completa el plan de venir al shopping”.

Guía de actividades Jueves 13 y viernes 14 de agosto, de 19 a 21 hs: dos tardes de juegos de mesa clásicos — dominó, naipes, dados y bingo— para disfrutar en familia. En paralelo, un taller de armado de aviones de madera balsa reunirá a un cupo limitado de 30 personas por jornada; quienes no consigan lugar podrán sumarse a los juegos de mesa.

Sábado 15 de agosto, a las 19 hs: el shopping recibe a ClasiClown, un espectáculo donde dos artistas de clown reversionan obras como Don Quijote y Romeo y Julieta con humor, juegos y mucha complicidad con el público — una propuesta pensada para disfrutar en familia, de principio a fin.

Beneficios exclusivos con Club PASS También durante el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto, los socios de PASS —el Club de Beneficios de Diario de Cuyo— podrán acceder a descuentos exclusivos en gastronomía dentro del shopping. Si aún no sos socio podes registrarte hoy mismo ingresando a vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar , sino también los días de la promoción, personal de PASS estará presente en Espacio San Juan Shopping, para indicarte cómo descargar la app y poder disfrutar de los beneficios: