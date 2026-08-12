    • 12 de agosto de 2026 - 14:09

    En Espacio San Juan Shopping, esta semana se juega en familia y PASS acompaña con 2x1 en gastronomía

    Del jueves 13 al sábado 15 de agosto, el shopping celebra con una amplia propuesta la previa del Dia de la Niñez con juegos, talleres y shows a pura diversión — además de descuentos exclusivos para socios del Club PASS e importantes rebajas en el resto de los locales.

    Espacio San Juan Shopping.

    Espacio San Juan Shopping.

    Foto:

    Hay generaciones que se criaron jugando al dominó sobre la mesa de la cocina, tirando los dados en una generala interminable, repartiendo cartas para el truco de la sobremesa o armando avioncitos en madera balsa siendo parte de las más lindas historias. Esos mismos juegos hoy vuelven a ser el eje central y a reunir a grandes y chicos en Espacio San Juan Shopping, donde se celebra la Semana de la Niñez con una agenda pensada para vivirse completa, en familia.

    Leé además

    Mokka se suma a la Experiencia PASS con un 2x1 en productos seleccionados por la Semana de la Niñez en Espacio San Juan Shopping

    Merienda XL para dos personas: Mokka tendrá 2x1 con PASS por la Semana de la Niñez

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Burguesía se suma a la Experiencia PASS con un 2x1 en la hamburguesa Maison durante la Semana de la Niñez en Espacio San Juan Shopping.

    Semana de la Niñez: 2x1 en hamburguesas Maison de La Burguesía con PASS en Espacio San Juan Shopping

    Por Redacción Diario de Cuyo

    “Queríamos que esta Semana de la Niñez fuera una excusa para que las familias compartan momentos juntos, no solo para que los chicos tengan un lugar donde entretenerse”, señalaron desde el Dpto. de Marketing de Espacio San Juan Shopping. “Por eso elegimos actividades y promociones que inviten a disfrutar de manera completa el plan de venir al shopping”.

    Guía de actividades

    Jueves 13 y viernes 14 de agosto, de 19 a 21 hs: dos tardes de juegos de mesa clásicos — dominó, naipes, dados y bingo— para disfrutar en familia. En paralelo, un taller de armado de aviones de madera balsa reunirá a un cupo limitado de 30 personas por jornada; quienes no consigan lugar podrán sumarse a los juegos de mesa.

    Sábado 15 de agosto, a las 19 hs: el shopping recibe a ClasiClown, un espectáculo donde dos artistas de clown reversionan obras como Don Quijote y Romeo y Julieta con humor, juegos y mucha complicidad con el público — una propuesta pensada para disfrutar en familia, de principio a fin.

    Beneficios exclusivos con Club PASS

    También durante el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto, los socios de PASS —el Club de Beneficios de Diario de Cuyo— podrán acceder a descuentos exclusivos en gastronomía dentro del shopping. Si aún no sos socio podes registrarte hoy mismo ingresando a vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar , sino también los días de la promoción, personal de PASS estará presente en Espacio San Juan Shopping, para indicarte cómo descargar la app y poder disfrutar de los beneficios:

    DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN GASTRONOMÍA

    • La Burguesía: 2x1 en hamburguesa Maison (pago en efectivo)
    • El Palacio de la Milanesa: 2x1 en milanesa a caballo
    • Mokka: 2x1 en Alfajor Marplatense XL, Alfajor de Café XL o Choco Oreo personal
    • McDonald's: 2x1 en cono
    • Havanna: 2x1 en café chico, jarrito o doble
    • Portho: 2x1 en helado de 1 o 2 bochas
    • Café Martínez: 2x1 en alfajor blanco relleno de dulce de leche con cobertura de merengue

    Fuertes descuentos en el resto de los locales del Espacio

    Además, distintos locales del shopping ofrecen en este momento importantes descuentos:

    • Hasta 50% off: Grisino, Owoko, Sarkany, Praga, Ona Saez, Bensimon, Paula Cahen D'Anvers, Espacio M, Akiabara / Alló Martínez / Ayres, Rapsodia
    • Hasta 40% off: Atomik, ModaShop, Portsaid, Heben
    • Hasta 30% off: Kevingston, City Girl
    • Hasta 20% off: Olenka, Devré, Prototype, Tecnot

    Con esta completa agenda, Espacio San Juan Shopping invita a las familias sanjuaninas a compartir tres días distintos: para jugar, para descubrir y para reírse juntos — dándole a la Semana de la Niñez el lugar que se merece, en compañía de quienes más importan.

    Date una vuelta por el Espacio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Burguesía se suma a la Experiencia PASS con un 2x1 en milanesa a caballo durante la Semana de la Niñez en Espacio San Juan Shopping

    ¿Te gusta la milanesa a caballo? Aprovechá el 2x1 de PASS por la Semana de la Niñez en Espacio San Juan Shopping

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tras el terremoto, personal bonifica roaming y llamadas entre argentina y colombia

    Tras el terremoto, Personal bonifica roaming y llamadas entre Argentina y Colombia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Soda Stereo.

    Llega a Mendoza SODA STEREO ECOS: mirá cómo conseguir los tickets

    Jose Luis González.

    Señor González Toyota celebró un cuarto de siglo junto a los sanjuaninos

    Por Redacción Diario de Cuyo