En Espacio San Juan Shopping, esta semana se juega en familia y PASS acompaña con 2x1 en gastronomía

Hay generaciones que se criaron jugando al dominó sobre la mesa de la cocina, tirando los dados en una generala interminable, repartiendo cartas para el truco de la sobremesa o armando avioncitos en madera balsa siendo parte de las más lindas historias. Esos mismos juegos hoy vuelven a ser el eje central y a reunir a grandes y chicos en Espacio San Juan Shopping, donde se celebra la Semana de la Niñez con una agenda pensada para vivirse completa, en familia.
“Queríamos que esta Semana de la Niñez fuera una excusa para que las familias compartan momentos juntos, no solo para que los chicos tengan un lugar donde entretenerse”, señalaron desde el Dpto. de Marketing de Espacio San Juan Shopping. “Por eso elegimos actividades y promociones que inviten a disfrutar de manera completa el plan de venir al shopping”.
Guía de actividades
Jueves 13 y viernes 14 de agosto, de 19 a 21 hs: dos tardes de juegos de mesa clásicos — dominó, naipes, dados y bingo— para disfrutar en familia. En paralelo, un taller de armado de aviones de madera balsa reunirá a un cupo limitado de 30 personas por jornada; quienes no consigan lugar podrán sumarse a los juegos de mesa.
Sábado 15 de agosto, a las 19 hs: el shopping recibe a ClasiClown, un espectáculo donde dos artistas de clown reversionan obras como Don Quijote y Romeo y Julieta con humor, juegos y mucha complicidad con el público — una propuesta pensada para disfrutar en familia, de principio a fin.
Beneficios exclusivos con Club PASS
También durante el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto, los socios de PASS —el Club de Beneficios de Diario de Cuyo— podrán acceder a descuentos exclusivos en gastronomía dentro del shopping. Si aún no sos socio podes registrarte hoy mismo ingresando a vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar , sino también los días de la promoción, personal de PASS estará presente en Espacio San Juan Shopping, para indicarte cómo descargar la app y poder disfrutar de los beneficios:
DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN GASTRONOMÍA
- La Burguesía: 2x1 en hamburguesa Maison (pago en efectivo)
- El Palacio de la Milanesa: 2x1 en milanesa a caballo
- Mokka: 2x1 en Alfajor Marplatense XL, Alfajor de Café XL o Choco Oreo personal
- McDonald's: 2x1 en cono
- Havanna: 2x1 en café chico, jarrito o doble
- Portho: 2x1 en helado de 1 o 2 bochas
- Café Martínez: 2x1 en alfajor blanco relleno de dulce de leche con cobertura de merengue
Fuertes descuentos en el resto de los locales del Espacio
Además, distintos locales del shopping ofrecen en este momento importantes descuentos:
- Hasta 50% off: Grisino, Owoko, Sarkany, Praga, Ona Saez, Bensimon, Paula Cahen D'Anvers, Espacio M, Akiabara / Alló Martínez / Ayres, Rapsodia
- Hasta 40% off: Atomik, ModaShop, Portsaid, Heben
- Hasta 30% off: Kevingston, City Girl
- Hasta 20% off: Olenka, Devré, Prototype, Tecnot
Con esta completa agenda, Espacio San Juan Shopping invita a las familias sanjuaninas a compartir tres días distintos: para jugar, para descubrir y para reírse juntos — dándole a la Semana de la Niñez el lugar que se merece, en compañía de quienes más importan.
Date una vuelta por el Espacio.