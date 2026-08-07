Señor González Toyota celebró un cuarto de siglo junto a los sanjuaninos

La provincia de San Juan fue escenario de una noche inolvidable para el sector automotriz regional. González Toyota celebró oficialmente sus 25 años de trayectoria en el mercado local con un evento exclusivo que combinó la emoción por el camino recorrido y la proyección hacia el futuro, reuniendo a clientes, colaboradores y directivos de la marca.

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Rememorar los inicios de González Toyota es hablar de visión, valentía y resiliencia. La empresa abrió sus puertas en el año 2001, en medio de la peor crisis económica, social e institucional de la historia argentina. Mientras muchos apostaban por la contracción, desde San Juan se decidió apostar por el futuro.

Esa apuesta inicial dio sus frutos, convirtiendo a la concesionaria en un motor indiscutido de la economía local que hoy sostiene de manera directa a 100 familias sanjuaninas con fuentes de trabajo genuinas y estables.

Fundada sobre los pilares de la confianza, el trabajo en equipo y la innovación, la concesionaria oficial se consolidó a lo largo de estas dos décadas y media como un motor indiscutido de la economía y la movilidad en San Juan.

Los números oficiales presentados durante la celebración reflejan la magnitud del impacto de la empresa en la comunidad:

160.000 vehículos entregados y certificados con calidad de fábrica.

Más de 210.000 servicios de postventa brindados a lo largo de su historia.

5.145 planes de ahorro suscriptos, destacando hitos como las 2.190 unidades entregadas durante el año 2014.

1.024 reservas de autos concretadas en los últimos tres años, reflejando el dinamismo actual de la marca.

10 ediciones de "Experiencias Compartidas", el clásico club de amigos impulsado por el Sr. José Luis González para fortalecer los lazos con su comunidad.

100 familias que cuentan con una fuente de trabajo genuina y estable gracias a la empresa.

Reconocimientos especiales: Emoción y memoria

El punto culminante de la noche llegó con la entrega de distinciones que rindieron homenaje al pasado, al presente y al futuro de la concesionaria.

Desde el ámbito comercial de Toyota Argentina, se le hizo entrega formal de una plaqueta conmemorativa a Don José Luis González, titular y alma mater de la empresa, en reconocimiento a estos 25 años de compromiso inquebrantable con los valores de la marca en la provincia.

Asimismo, uno de los momentos más aplaudidos de la velada fue el emotivo homenaje al Ingeniero Cayetano Eduardo Navarro, quien recibió un presente especial por haber sido el primer cliente en confiar y comprar un vehículo en la concesionaria el primer día de su apertura, simbolizando el valor de la fidelidad y los vínculos a largo plazo.

"Este aniversario es de todos. De cada cliente que confió en nosotros desde el primer día, de cada colaborador que deja su impronta y de este hermoso equipo que hoy sostiene a cien familias sanjuaninas. Seguiremos acelerando hacia adelante", expresó emocionado José Luis González durante su discurso.

Con la mirada puesta en la sustentabilidad, la tecnología y la excelencia en la atención, González Toyota celebra 25 años reafirmando que lo mejor de su camino en San Juan recién comienza.