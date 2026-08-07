San Juan suma una vía clave para su comercio exterior mediante la nueva ruta aérea de Andesmar Cargas con EE. UU.

A través de la habilitación aduanera Courier en el aeropuerto internacional El Plumerillo, las empresas, pymes y emprendedores sanjuaninos disponen de una alternativa logística cercana para importar y exportar mercaderías, reduciendo costos operativos y acortando los tiempos de envío sin necesidad de recurrir a la aduana de Ezeiza.

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Las empresas, emprendedores y particulares de la provincia de San Juan cuentan con una renovada oportunidad para impulsar e intensificar sus operaciones de comercio exterior con los Estados Unidos. Gracias a la reciente habilitación aduanera de régimen Courier en el aeropuerto internacional El Plumerillo, la firma Andesmar Cargas, a través de su división Global, estructuró una solución de cercanía pensada para conectar el entramado productivo sanjuanino de manera directa con el mercado norteamericano.

Una solución logística directa para acortar distancias

Durante décadas, los flujos de importación y exportación originados en la provincia de San Juan debieron canalizarse de manera casi ineludible a través del aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Esta distancia operativa generaba habitualmente mayores plazos de tramitación aduanera, costos adicionales en fletes terrestres y una logística compleja. La consolidación de la terminal mendocina como puerta de entrada y salida aérea permite simplificar el proceso, ofreciendo a los sectores productivos sanjuaninos la posibilidad de recibir o despachar sus cargas con una distribución puerta a puerta que demora entre 48 y 72 horas desde la llegada de la mercadería.

Menos demoras y menores costos para el entramado productivo de San Juan

Esta nueva alternativa de transporte aéreo beneficia de forma directa a sectores estratégicos de la economía provincial. En la minería, por ejemplo, la disponibilidad ágil y sin demoras de componentes tecnológicos, repuestos o insumos críticos resulta determinante para evitar la paralización de equipos y mantener la continuidad operativa en los yacimientos. De igual manera, el servicio otorga una notable ventaja competitiva a bodegas, comercios, la industria tecnológica, la agroindustria y las pymes sanjuaninas que necesitan recibir insumos claves con rapidez o bien enviar muestras comerciales para abrir nuevas oportunidades de negocios en el mercado estadounidense.