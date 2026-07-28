Banco San Juan lanza su primer fondo común de inversión sustentable que combina rentabilidad con impacto positivo

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Comprometido con ofrecer soluciones financieras que respondan a los desafíos actuales, Banco San Juan anunció la incorporación del nuevo fondo común Delta Sustentable ASG a su plataforma de inversiones, con el objetivo de que tanto clientes empresas como individuos accedan por primera vez a una propuesta 100% en pesos que combina rentabilidad con impacto positivo.

A través de este lanzamiento el banco suma su primer fondo sustentable, una herramienta de renta fija que financia proyectos certificados bajo criterios ASG: Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Es decir, inversiones en energías renovables y cuidado del agua para reducir emisiones de CO2 (dióxido de carbono), iniciativas que promueven buenas condiciones laborales, diversidad e impacto en comunidades, y empresas con gestión transparente y directorios diversos.

“Para nosotros, el lanzamiento de este fondo sustentable es un paso clave en nuestra estrategia de productos con propósito. Con Delta Sustentable ASG, nuestros clientes pueden canalizar sus ahorros hacia proyectos que tienen estándares de sostenibilidad verificados y gestión profesional, sin resignar la competitividad financiera”, destacaron desde Banco San Juan.

Ventajas del Fondo Delta Sustentable ASG Gestionado por Delta Asset Management S.A., el fondo se posiciona por su enfoque riguroso y transparente:

Impacto medible: Invierte en obligaciones negociables verdes, valores negociables sociales y fideicomisos financieros de emisores certificados ASG. Los fondos se destinan a proyectos como energías renovables, eficiencia hídrica y vivienda social.

Calidad crediticia: Posee calificación Af(arg) otorgada por FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings. Esta nota avala la solidez de los activos que componen la cartera.

Liquidez inmediata: Operatividad 24 hs con rescate T+1. Permite a empresas manejar su capital de trabajo y a personas disponer del dinero en 1 día hábil.

Acceso simple: Suscripción desde $1.000 a través de la banca online de Banco San Juan (Home Banking u Office Banking), sin monto mínimo para empresas. Para más información sobre Delta Sustentable ASG y el resto de la oferta de inversiones del banco, ingresar en https://www.bancosanjuan.com/personas/inversiones/fondos-comunes-de-inversion