Prevención Salud acompañó a Las Panteras en la previa de la Copa Sudamericana

Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS, acompañó a Las Panteras durante la serie de amistosos internacionales disputados en San Juan, como parte de la preparación del seleccionado argentino para la Copa Sudamericana. A Las Panteras se quedaron con la copa en San Juan.

A través de distintas acciones de visibilidad y reconocimiento, la compañía reafirmó su compromiso con el desarrollo del vóley argentino y la promoción del deporte en todo el país. Durante las tres jornadas, en las que Argentina enfrentó a las selecciones de Venezuela y Chile, Prevención Salud estuvo presente acompañando cada uno de los encuentros disputados ante el público sanjuanino.

El jueves 16 de julio, Las Panteras vencieron a Chile en set corridos, por 3 a 0. En la previa del encuentro, se realizó un homenaje a Daniel Castellani, ex DT de la selección, fallecido recientemente. Además, Las Panteras disputaron todo el partido con una camiseta especial dedicada a él con su nombre en la espalda. La actividad continuó el viernes, con el encuentro entre Venezuela y Chile.

En el cierre del Triangular Internacional en San Juan, el sábado 18 de julio, Las Panteras vencieron a Venezuela por 3 a 0: el equipo, que venía de ganarle a Chile, cerró así una participación perfecta. En este último partido, el público también disfrutó de la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del reconocido artista Julián Burgos, invitado especialmente para acompañar el encuentro final.

Finalizado el encuentro, Prevención Salud entregó una plaqueta a la Mejor jugadora del partido (MVP). La distinción fue otorgada a Bianca Cugno (máxima anotadora de la jornada con 17 puntos) por Diego Lombardo, jefe de la oficina San Juan de Prevención Salud.

Entrega Premio Prevención Salud a la mejor jugadora del partido

"Cada vez que acompañamos a las selecciones nacionales buscamos que nuestra presencia vaya más allá de la competencia. Estar en San Juan nos permitió acercarnos a la comunidad, reconocer el esfuerzo de las deportistas y seguir impulsando, junto a la FeVA, iniciativas que promueven una vida saludable a través del deporte", señaló Dr. Matías Buffa, Gerente General de Prevención Salud.

La presencia en San Juan se sumó a las distintas iniciativas que Prevención Salud lleva adelante junto a la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), en el marco de un acuerdo que la prepaga sostiene desde 2022 y renovó en 2026. A través de esta alianza, continúa acompañando a las selecciones nacionales, así como a las categorías formativas, con el objetivo de promover hábitos saludables, impulsar el crecimiento del vóley argentino y acercar el deporte de alto rendimiento a más comunidades en todo el país.

Sobre Prevención Salud

Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga de SANCOR SEGUROS. Con más de una década de trayectoria y presencia en todo el país, se destaca por su espíritu innovador, su vocación de servicio y su compromiso con la salud integral de sus afiliados, apoyándose en una amplia red de prestadores y tecnología de última generación.

Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS, sponsor de la selección argentina de vóley

Acerca de Grupo Sancor Seguros

Nacida en el interior de Argentina y signada por valores cooperativos, SANCOR SEGUROS dio origen al Grupo Sancor Seguros, N.º 1 del mercado asegurador argentino con más del 12% de participación, que brinda protección a más de 9 millones de asegurados. Actualmente sigue expandiéndose tanto en Argentina, donde cuenta con oficinas propias en todo el territorio, como en América Latina, con presencia directa en Uruguay, Paraguay y Brasil. Se ha expandido en el rubro asegurador con la creación de Prevención ART (líder del mercado de Riesgos del Trabajo) y de Prevención Retiro (seguros de retiro), como así también hacia la industria de la medicina prepaga, con Prevención Salud, el negocio bancario, con Banco del Sol y el inmobiliario, con Sancor Seguros Real Estate. A través de su Fundación Grupo Sancor Seguros, busca generar aportes a la sociedad especialmente sobre cooperativismo y seguridad vial. Y en los últimos años ha desarrollado firmas que crean valor económico y social: CITES, un fondo de venture capital en deeptech y la primera incubadora tecnológica de management privado de América Latina; Sancor Seguros Impulsa, incubadora que busca estimular la generación de proyectos productivos con visión de triple impacto; y Sancor Seguros Ventures, fondo de venture capital corporativo que invierte en startups en los sectores de insurtech, fintech y healthtech; entre otras.