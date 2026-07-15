McDonald's amplia su menú con una nueva opción de pan sin gluten

La compañía continúa fortaleciendo su compromiso con ofrecer opciones para que cada vez más personas puedan disfrutar de la experiencia McDonald's

Arcos Dorados, la franquicia independiente más grande de McDonald’s en el mundo y quien opera la marca en Argentinadesde hace 40 años, anuncia la incorporación de un nuevo pan sin gluten en su menú, reforzando su compromiso con una experiencia cada vez más inclusiva para sus clientes.

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El nuevo pan, elaborado por la marca Smams, fue desarrollado bajo estrictos estándares de calidad y seguridad alimentaria, garantizando los procesos de conservación, almacenamiento y manipulación requeridos para este tipo de productos.

La iniciativa representa un nuevo paso dentro de la estrategia de la compañía orientada a responder a las distintas necesidades y preferencias de los consumidores. Además, quienes elijan esta alternativa podrán sumar queso cheddar en feta a sus productos, ampliando las opciones disponibles dentro de la propuesta libre de gluten y ofreciendo una experiencia aún más completa.

Con esta incorporación, las personas podrán acceder a algunas de las hamburguesas más icónicas de la marca en su versión Sin TACC: Big Mac, Cuarto de Libra con queso, Doble Cuarto de Libra y McNífica.

"En Arcos Dorados trabajamos permanentemente para evolucionar nuestra propuesta y acompañar las necesidades de nuestros clientes. La incorporación de este nuevo pan sin gluten es un avance importante que nos permite seguir construyendo una experiencia más accesible e inclusiva para todos", señaló Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.