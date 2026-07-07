Señor González ya tiene ganadora para vivir el Mundial en Nueva York

El esperado sorteo del Club de Amigos Señor González , consagró a Lidia Castro la ganadora de la Proo Mundial, que la que permitirá disfrutar una experiencia inolvidable viviendo la final de la Copa del Mundo en la ciudad de Nueva York.

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Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan, anunció a la ganadora de la gran promoción mundial que durante las últimas semanas despertó el entusiasmo de cientos de clientes.

El sorteo, reglamentado por la Caja de Acción Social, fue fiscalizado por el escribano Alejandro Luluaga, quien garantizó la transparencia del proceso.

En esta oportunidad, la favorecida fue Lidia Castro, miembro N.° 243, DNI finalizado en 914.

Como premio, Lidia Castro es la ganadora de un viaje a la ciudad de Nueva York, donde tendrá la oportunidad de vivir la final del Mundial de Fútbol desde una de las sedes del evento deportivo más importante del planeta, en una experiencia única e inolvidable.

La promoción formó parte de la novena edición del Club de Amigos de Señor González, una iniciativa que busca reconocer la confianza de sus clientes con propuestas exclusivas y premios de nivel internacional.

Desde el concesionario agradecemos la gran participación y el acompañamiento recibido durante la campaña.

"Cada promoción es una oportunidad para devolver la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Nos llena de alegría poder hacer realidad un sueño de estas características y felicitar a Lidia por este premio que, sin dudas, recordará toda la vida", expresaron desde Señor González.

Así, Señor González fortalece el vínculo con sus clientes, ofreciendo beneficios diferenciales y experiencias que trascienden la compra de un vehículo y beneficia a sus clientes que eligen el concesionario por excelencia, prestigio y calidad.