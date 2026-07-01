Malleo Lodge expande su propuesta en San Juan con la inauguración de su segunda sede

El nuevo espacio, ubicado a metros de la primera sede, incorpora un Centro de Día con opciones de estadía flexible. La propuesta hace eje en la contención profesional, las actividades recreativas y la vital importancia de la sociabilización en la tercera edad.

El día miércoles 1 de Julio, Malleo Lodge concretó la apertura formal de su segunda sede en la provincia de San Juan. Las nuevas instalaciones, ubicadas estratégicamente sobre calle 25 de Mayo antes de Avenida Alem, se encuentran a tan solo 50 metros de la primera sede, lo que permite mantener la sinergia operativa y los estándares de calidad que caracterizan a la institución.

"El principal diferencial de esta nueva etapa es la puesta en marcha de un Centro de Día diseñado para brindar respuestas concretas a las dinámicas familiares actuales. El servicio opera bajo un esquema de estricta flexibilidad horaria, permitiendo que la estadía se adapte a los requerimientos específicos de cada adulto mayor, con jornadas configurables que van desde las 4 hasta las 12 horas de duración", afirmó el Lic. Andrés Figueroa Milla, propietario de la empresa y director del Grupo Territory.

Por su parte, la gerente de la empresa, Lic. Vanina Pontoriero afirmó "La contratación de este servicio garantiza una cobertura integral durante el tiempo de permanencia. Esto incluye un plan nutricional con todas las comidas correspondientes a la franja horaria elegida, además del acceso a un cronograma estructurado de actividades recreativas y de estimulación constante, supervisadas por el equipo interdisciplinario de la institución.

Desde la dirección de Malleo Lodge remarcaron que, más allá de la asistencia y la infraestructura, el objetivo central de este nuevo espacio es combatir el aislamiento. La evidencia profesional indica que la sociabilización activa con pares es un factor determinante para el bienestar en esta etapa de la vida. Compartir el día a día en un entorno amigable, seguro y adaptado, no solo favorece el estado de ánimo, sino que estimula las funciones cognitivas y mejora sustancialmente la calidad de vida de los adultos mayores.