GHM Satelital y AAG Servicios Aéreos: una nueva solución integral para operaciones mineras en alta cordillera

Con el objetivo de fortalecer las operaciones mineras en alta montaña, GHM Satelital y AAG Servicios Aéreos pusieron en funcionamiento una nueva propuesta aérea integral , certificada y permanente, orientada exclusivamente a los requerimientos de la industria minera en la Cordillera de San Juan.

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El servicio combina experiencia operativa, conocimiento del territorio y capacidad de despliegue local para brindar soluciones ágiles y eficientes en algunas de las zonas de trabajo más exigentes del país.

Uno de los principales diferenciales de esta propuesta es su estructura operativa, con bases estratégicamente distribuidas en Calingasta (Pampas del Indio), Iglesia (Estancia Guañizuil), el Aeroclub de Jáchal y la Ciudad de San Juan. Esta red permite una rápida capacidad de respuesta y una cobertura eficiente sobre los principales corredores mineros de la provincia, reduciendo tiempos de movilización y adaptando la logística a las condiciones propias de la alta cordillera.

La alianza entre GHM Satelital y AAG Servicios Aéreos pone a disposición de las compañías mineras servicios especializados que incluyen evacuación médica de emergencia con capacidad de respuesta inmediata, personal y equipamiento orientados a la atención inicial del paciente y traslado prioritario a centros de salud, con disponibilidad las 24 horas.

Asimismo, ofrece soluciones para la movilización eficiente de personal técnico y ejecutivo entre campamentos, bases operativas y centros urbanos, optimizando los tiempos de rotación y contribuyendo a la reducción de costos asociados a los traslados terrestres en condiciones adversas.

El servicio ha sido desarrollado por equipos radicados en San Juan, con amplio conocimiento de la geografía provincial, de las condiciones operativas de la cordillera y de los requerimientos específicos de la actividad minera.

“Buscamos acercar una solución local, eficiente y confiable para las compañías que desarrollan sus operaciones en la cordillera sanjuanina. Nuestra presencia permanente en los departamentos mineros nos permite responder con rapidez y acompañar cada proyecto desde una mirada cercana y profesional”, destacaron desde ambas organizaciones.

Con esta iniciativa, GHM Satelital y AAG Servicios Aéreos refuerzan su compromiso con el desarrollo de la minería en San Juan, aportando tecnología, logística y capacidad operativa al servicio de una de las industrias más importantes para el crecimiento de la provincia.