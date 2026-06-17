    • 17 de junio de 2026 - 19:41

    Te presentamos la novedosa "tabla calienta pies", un regalo ideal para el Día del Padre

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    Este es un producto aliado del invierno utilizado en todo momento para combatir el frío, destinado para aquellas personas que sufren las bajas temperaturas en sus extremidades y que buscan el confort adecuado; es la evolución de la bolsa de agua caliente sin peligro de quemaduras.

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    El uso frecuente se da especialmente para personas sentadas (que trabajan en oficina; otras, mientras ingieren algún alimento, etc.). La misma puede llegar a ser utilizada para distintos fines como, por ejemplo, en colmenas de abejas, calefacción para animales domésticos, etc.).

    Su construcción es de madera de (30x30x2) cm, que aloja en su interior un conductor muy delgado formando un enrejado, cuyo consumo no supera los 40 Watt.

    Como referencia podemos señalar; un calefactor con 2 velas consume en una hora 1.200 Watt, mientras que nuestro producto lo consumiría en 30 horas.

    Asesórese y/o haga su pedido al teléfono 264 4551600 – Tablas C.P. Ingeniería

    COSTO UNITARIO $60.000

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