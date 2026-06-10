Bombazo: 2x1 en las hamburguesas mundialistas de La Burguesía este 12 de junio usando PASS

¿Te gustan las hamburguesas? ¿Sos fan de La Burguesía ? Bueno, este viernes 12 de junio en el Espacio San Juan vas tener una promo imperdible: 2x1 en las nuevas hamburguesas mundialistas (Campeona, Carioca, Roja y Segunda) usando PASS, el club de beneficios de Diario de Cuyo.

¿Descuentos de hasta 40% para el regalo del Día del Padre? Sí, usando PASS este 12 de junio en Espacio San Juan

Espacio San Juan celebra a papá: revolución de ahorros con PASS, el club de beneficios de Diario de Cuyo

Esta acción es gratuita para que los clientes vean cómo funciona esta herramienta que tednrá decenas de beneficios ese día..

Más adelante se sumarán negocios de toda la provincia para que los sanjuaninos disfruten de una aplicación que les permitirá ahorrar pagando un valor mensual de suscripción.

Es muy sencillo: los interesados solo deben ingresar a www.vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar , registrarse y activar el beneficio para disfrutar de un día de ahorro exclusivo en las mejores tiendas de tu shopping. Allí deben dejar los datos y descargar la tarjeta virtual gratuita que tiene validez ese 12 de junio para aprovechar en todas las marcas adheridas y gastronomía.

La idea es que por ese día los clientes vivan la Experiencia PASS y disfruten de todos los descuentos que los locales adheridos de Espacio San Juan Shopping tienen para sus clientes. Las bases y condiciones de las promociones están en la página antes mencionada para que los interesados conozcan los alcances de la promo de descuentos.

LOS LOCALES QUE OFRECERÁN DESCUENTOS

Marcas adheridas a la experiencia: PRAGA, ESPACIO M, AYRES, AKIABARA, ALLÓ MARTINEZ, RAPSODIA, PAULA CAHEN D'ANVERS, ONA SAEZ, CHEEKY, ARREDO, OLENKA, GRISINO, KEVINGSTON, BOWEN, BROOKSFIELD, BENSIMON, ANA ALLENDE TRUST, DEVRÉ, PORTSAID, EXTREME BOARD SHOP, NEOSTONE, SIMMONS, COMPAÑÍA DE JUGUETES, ATOMIK, CITY GIRL, SOX, HAVANNA, EL PALACIO DE LA MILANESA, LA BURGUESÍA y CAFÉ MARTINEZ.