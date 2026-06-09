2x1 en milanesa a caballo en El Palacio de la Milanesa: usá PASS este 12 de junio en Espacio San Juan y comé muy rico

El club de beneficios de Diario de Cuyo se viene con todo.

2x1 en milanesa a caballo en El Palacio de la Mlanesa: usá PASS este 12 de junio en Espacio San Juan y comé muy rico

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¿Te gusta la milanesa? ¿Sos fan de El Palacio de la Milanesa? Bueno, este viernes 12 de junio en el Espacio San Juan vas tener una promo imperdible: 2x1 en milanesa a caballo usando PASS, el club de beneficios de Diario de Cuyo.

Esta acción es gratuita para que los clientes vean cómo funciona esta herramienta que tednrá decenas de beneficios ese día..

Más adelante se sumarán negocios de toda la provincia para que los sanjuaninos disfruten de una aplicación que les permitirá ahorrar pagando un valor mensual de suscripción.

¿Cómo participar de la Experiencia PASS? Es muy sencillo: los interesados solo deben ingresar a www.vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar, registrarse y activar el beneficio para disfrutar de un día de ahorro exclusivo en las mejores tiendas de tu shopping. Allí deben dejar los datos y descargar la tarjeta virtual gratuita que tiene validez ese 12 de junio para aprovechar en todas las marcas adheridas y gastronomía.

La idea es que por ese día los clientes vivan la Experiencia PASS y disfruten de todos los descuentos que los locales adheridos de Espacio San Juan Shopping tienen para sus clientes. Las bases y condiciones de las promociones están en la página antes mencionada para que los interesados conozcan los alcances de la promo de descuentos.