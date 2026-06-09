    • 9 de junio de 2026 - 10:01

    ¿Descuentos de hasta 40% para el regalo del Día del Padre? Sí, usando PASS este 12 de junio en Espacio San Juan

    El club de beneficios de Diario de Cuyo tiene su lanzamiento este viernes.

    ¿Descuentos de hasta 40% para el regalo del Día del Padre? Sí, usando PASS este 12 de junio en Espacio San Juan

    ¿Descuentos de hasta 40% para el regalo del Día del Padre? Sí, usando PASS este 12 de junio en Espacio San Juan

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    Cada vez falta menos para que vivas la Experiencia PASS, el exclusivo club de beneficios de Diario de Cuyo que hace su lanzamiento este 12 de junio en el Espacio San Juan. Es simple, tendrás todo ese días para hacer compras con descuentos de hasta el 40% y 2x1 en gastronomía.

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    Esta acción es gratuita para que los clientes vean cómo funciona esta herramienta.

    Más adelante se sumarán negocios de toda la provincia para que los sanjuaninos disfruten de una aplicación que les permitirá ahorrar pagando un valor mensual de suscripción.

    ¿Cómo participar de la Experiencia PASS?

    Es muy sencillo: los interesados solo deben ingresar a www.vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar, registrarse y activar el beneficio para disfrutar de un día de ahorro exclusivo en las mejores tiendas de tu shopping. Allí deben dejar los datos y descargar la tarjeta virtual gratuita que tiene validez ese 12 de junio para aprovechar en todas las marcas adheridas.

    La idea es que por ese día los clientes vivan la Experiencia PASS y disfruten de todos los descuentos que los locales adheridos de Espacio San Juan Shopping tienen para sus clientes. Las bases y condiciones de las promociones están en la página antes mencionada para que los interesados conozcan los alcances de la promo de descuentos.

    LOS LOCALES QUE OFRECERÁN DESCUENTOS

    Marcas adheridas a la experiencia: PRAGA, ESPACIO M, AYRES, AKIABARA, ALLÓ MARTINEZ, RAPSODIA, PAULA CAHEN D'ANVERS, ONA SAEZ, CHEEKY, ARREDO, OLENKA, GRISINO, KEVINGSTON, BOWEN, BROOKSFIELD, BENSIMON, ANA ALLENDE TRUST, DEVRÉ, PORTSAID, EXTREME BOARD SHOP, NEOSTONE, SIMMONS, COMPAÑÍA DE JUGUETES, ATOMIK, CITY GIRL, SOX, HAVANNA, EL PALACIO DE LA MILANESA, LA BURGUESÍA y CAFÉ MARTINEZ.

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