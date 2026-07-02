Grupo Paris presentó la Experiencia Chevrolet en San Juan con una noche llena de emociones

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La llegada de Grupo Paris como concesionario oficial Chevrolet de San Juan tuvo su presentación oficial el pasado 26 de junio con una propuesta que buscó ir mucho más allá de una inauguración. Bajo el concepto de Experiencia Chevrolet, la empresa abrió las puertas de su nuevo concesionario de Av. 9 de Julio 1153 Este con una jornada en la que clientes, familias e invitados pudieron conocer las nuevas instalaciones y vivir una noche cargada de emociones.

Uno de los momentos más destacados fue la entrega de ocho vehículos 0 km a sus nuevos propietarios. Cada llave entregada representó el cumplimiento de un sueño y reflejó el espíritu con el que Grupo Paris desembarca en la provincia: acompañar a cada cliente desde el primer contacto hasta el servicio de postventa, brindando una experiencia integral.

Durante el evento también se realizó la presentación del nuevo Chevrolet Sonic, una de las principales novedades de la marca, que despertó el interés de los asistentes y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Chevrolet San Juan (@parischevroletsanjuan) La inauguración contó con la presencia de Gastón Rossi, propietario de Grupo Paris, quien acompañó el lanzamiento de esta nueva etapa de la empresa en San Juan.

Los invitados pudieron recorrer el moderno showroom, conocer el área de postventa y repuestos oficiales, participar por premios, recibir merchandising exclusivo y disfrutar de un catering especialmente preparado para la ocasión, además de música en vivo y propuestas de animación que acompañaron toda la velada.