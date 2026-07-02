    • 2 de julio de 2026 - 12:31

    Grupo Paris presentó la Experiencia Chevrolet en San Juan con una noche llena de emociones

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    La llegada de Grupo Paris como concesionario oficial Chevrolet de San Juan tuvo su presentación oficial el pasado 26 de junio con una propuesta que buscó ir mucho más allá de una inauguración. Bajo el concepto de Experiencia Chevrolet, la empresa abrió las puertas de su nuevo concesionario de Av. 9 de Julio 1153 Este con una jornada en la que clientes, familias e invitados pudieron conocer las nuevas instalaciones y vivir una noche cargada de emociones.

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    Uno de los momentos más destacados fue la entrega de ocho vehículos 0 km a sus nuevos propietarios. Cada llave entregada representó el cumplimiento de un sueño y reflejó el espíritu con el que Grupo Paris desembarca en la provincia: acompañar a cada cliente desde el primer contacto hasta el servicio de postventa, brindando una experiencia integral.

    Durante el evento también se realizó la presentación del nuevo Chevrolet Sonic, una de las principales novedades de la marca, que despertó el interés de los asistentes y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche.

    Los invitados pudieron recorrer el moderno showroom, conocer el área de postventa y repuestos oficiales, participar por premios, recibir merchandising exclusivo y disfrutar de un catering especialmente preparado para la ocasión, además de música en vivo y propuestas de animación que acompañaron toda la velada.

    Con una trayectoria consolidada y sede central en San Luis, Grupo Paris inicia así una nueva etapa en San Juan apostando al crecimiento de Chevrolet en la provincia y a ofrecer un servicio pensado para que cada visita al concesionario se transforme en una experiencia.

    Porque, como quedó demostrado durante la inauguración, la Experiencia Chevrolet no se limita a una sola noche: comienza con el primer contacto con el cliente y continúa en cada entrega, cada servicio y cada nuevo kilómetro recorrido.

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