Llega a Mendoza SODA STEREO ECOS: mirá cómo conseguir los tickets

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¡Más de 500 mil personas ya vivieron esta experiencia única que continúa creciendo!

Después de presentarse en escenarios de Chile, México, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia, ECOS se convirtió en un fenómeno regional sin precedentes y ahora llega a Mendoza. Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un mismo escenario, gracias a tecnología de vanguardia.

Soda Stereo ECOS llega el viernes 21 de agosto, en el Arena Maipú Stadium.

Quedan entradas disponibles en Ticketek.com.ar con beneficio exclusivo: clientes Tarjeta Naranja 3 cuotas sin interés y Mercado Pago 3 y 6 cuotas sin interés. Y boletería del Arena (solo en efectivo).

Un suceso sin prescedentes en la historia de Soda

Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos nuevamente en el escenario, gracias a tecnología de vanguardia.

La música en vivo del bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti, junto a un avatar realista del cantante Gustavo Cerati logran una experiencia inédita.

Este espectáculo se logró gracias a un un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas que hacen posible una experiencia inédita.

Una puesta única con tecnología de avanzada, pocas veces utilizada en el mundo, que logran una puesta real, uniendo música en vivo, luces, imágenes y una historia en común que conmueve al público.

Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado.

ECOS ya es un fenómeno internacional y su impactante debut fue apenas el comienzo de una extensa gira que continúa emocionando a miles de personas en Latinoamérica y que próximamente llegará a ciudades de Europa y Estados Unidos.

La respuesta del público es contundente. En cada ciudad, miles de personas agotan localidades para reencontrarse con la música que marcó generaciones. La banda que transformó la historia del rock en español sigue rompiendo barreras, desafiando los límites de la tecnología y convocando multitudes.

¡SPOILER ALERT!

No es un tributo ni un homenaje

No es una película

No hay invitados ni cantante nuevo

Es un show en vivo

Soda = Vanguardia

EXPERIENCIA ECOS

Experiencia Ecos es un sector creado para invitados, que ya tengan su entrada física, que se realizará previo y post show de Ecos Soda Stereo. Una experiencia para conocer más sobre el mundo Soda Stereo. Con DJ sets, Arte, vinos, gastronomía, música, merchandising, y mucho más...

Una propuesta producida por productores locales: Art Colective, Gustavo Valdez, Power Play y Electro rock producciones.

“Experiencia Ecos”