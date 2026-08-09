San Juan se prepara para cerrar agosto con varios tributos musicales

Clásicos de Queen, INXS, Pink Floyd, Soda Stereo y música popular argentina sonarán en distintos escenarios a partir del 15.

Bandas y solistas que hicieron historia resonarán en tributos de artistas locales y nacionales.

San Juan recibirá una variada agenda de tributos musicales durante la segunda mitad de agosto. Las propuestas abarcan desde homenajes a bandas internacionales como Queen, INXS y Pink Floyd, hasta clásicos del rock y pop en español con repertorios dedicados a Soda Stereo y a figuras destacadas de la música popular.

Las fechas comienzan el sábado 15 con Master Stroke en el Teatro Sarmiento e Inxide en el Cine Teatro Municipal. El domingo 16, Vortix repasará la obra de Pink Floyd. El cierre llegará a fin de mes con El Cuarto Soda el sábado 29 en Hugo Espectáculos y el espectáculo Evocaciones el domingo 30 en el Teatro Sarmiento.

Master Stroke Tributo a Queen. Por primera vez en San Juan, el grupo revive toda la fuerza, la emoción y la grandeza de una de las bandas más importantes de la historia del rock.

Sábado 15 - 21:00 h

Teatro Sarmiento

Entradas desde $25.000 a 40.000 en entradaweb.com.ar Inxside Tributo a Inexis. Bajo la conducción de Diego Ledda, Captura con una fidelidad asombrosa la esencia del New Wave y funk-rock que definió a finales de los ‘80 y los ‘90.

Sábado 15 – 21:00 h

Cine-Teatro Municipal de Capital

Entradas: hasta el 12 de agosto, $15.000. General, $20.000, en entradaweb.com.ar Vortix Tributo a Pink Floyd. Con “Desearía que estuvieras”, el grupo lleva al público a un viaje de psicodelia, imágenes envolventes, iluminación impactante y un sonido cuidadosamente diseñado para recrear la esencia de Pink Floyd.