    • 9 de agosto de 2026 - 08:40

    San Juan se prepara para cerrar agosto con varios tributos musicales

    Clásicos de Queen, INXS, Pink Floyd, Soda Stereo y música popular argentina sonarán en distintos escenarios a partir del 15.

    Bandas y solistas que hicieron historia resonarán en tributos de artistas locales y nacionales.

    Bandas y solistas que hicieron historia resonarán en tributos de artistas locales y nacionales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan recibirá una variada agenda de tributos musicales durante la segunda mitad de agosto. Las propuestas abarcan desde homenajes a bandas internacionales como Queen, INXS y Pink Floyd, hasta clásicos del rock y pop en español con repertorios dedicados a Soda Stereo y a figuras destacadas de la música popular.

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    Las fechas comienzan el sábado 15 con Master Stroke en el Teatro Sarmiento e Inxide en el Cine Teatro Municipal. El domingo 16, Vortix repasará la obra de Pink Floyd. El cierre llegará a fin de mes con El Cuarto Soda el sábado 29 en Hugo Espectáculos y el espectáculo Evocaciones el domingo 30 en el Teatro Sarmiento.

    Master Stroke

    Tributo a Queen. Por primera vez en San Juan, el grupo revive toda la fuerza, la emoción y la grandeza de una de las bandas más importantes de la historia del rock.

    • Sábado 15 - 21:00 h
    • Teatro Sarmiento
    • Entradas desde $25.000 a 40.000 en entradaweb.com.ar

    Inxside

    Tributo a Inexis. Bajo la conducción de Diego Ledda, Captura con una fidelidad asombrosa la esencia del New Wave y funk-rock que definió a finales de los ‘80 y los ‘90.

    • Sábado 15 – 21:00 h
    • Cine-Teatro Municipal de Capital
    • Entradas: hasta el 12 de agosto, $15.000. General, $20.000, en entradaweb.com.ar

    Vortix

    Tributo a Pink Floyd. Con “Desearía que estuvieras”, el grupo lleva al público a un viaje de psicodelia, imágenes envolventes, iluminación impactante y un sonido cuidadosamente diseñado para recrear la esencia de Pink Floyd.

    • Domingo 16 – 21:00 h
    • Teatro Sarmiento
    • Entradas: Preferencial $20.000, en soloentradas.com.ar

    El cuarto Soda

    Tributo a Soda Stereo. Un show inspirado en “Me Verás Volver”, la histórica gira que significó el regreso de la banda liderada por Gustavo Cerati. Con instrumentos, arreglos y sonoridades cuidadosamente trabajados; y la destacada interpretación de Brian Tolenti.

    • Sábado 29 – 21:00 h
    • Hugo Espectáculos
    • Entradas: general $30.000, en entradaweb.com.ar

    Evocaciones

    Tributos a Marcela Morelo, Pelusa, Gary, Los Iracundos, Palito Ortega, Sandro Valeria Lynch, por artistas locales, con el Grupo Fábula. Idea y dirección musical: Ricardo Greguar.

    • Domingo 30 – 20:00 h
    • Teatro Sarmiento
    • Entrada general: $10.000, en entradaweb.com.ar

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