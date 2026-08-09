San Juan se prepara para cerrar agosto con varios tributos musicales

San Juan recibirá una variada agenda de tributos musicales durante la segunda mitad de agosto. Las propuestas abarcan desde homenajes a bandas internacionales como Queen, INXS y Pink Floyd, hasta clásicos del rock y pop en español con repertorios dedicados a Soda Stereo y a figuras destacadas de la música popular.
Las fechas comienzan el sábado 15 con Master Stroke en el Teatro Sarmiento e Inxide en el Cine Teatro Municipal. El domingo 16, Vortix repasará la obra de Pink Floyd. El cierre llegará a fin de mes con El Cuarto Soda el sábado 29 en Hugo Espectáculos y el espectáculo Evocaciones el domingo 30 en el Teatro Sarmiento.
Master Stroke
Tributo a Queen. Por primera vez en San Juan, el grupo revive toda la fuerza, la emoción y la grandeza de una de las bandas más importantes de la historia del rock.
- Sábado 15 - 21:00 h
- Teatro Sarmiento
- Entradas desde $25.000 a 40.000 en entradaweb.com.ar
Inxside
Tributo a Inexis. Bajo la conducción de Diego Ledda, Captura con una fidelidad asombrosa la esencia del New Wave y funk-rock que definió a finales de los ‘80 y los ‘90.
- Sábado 15 – 21:00 h
- Cine-Teatro Municipal de Capital
- Entradas: hasta el 12 de agosto, $15.000. General, $20.000, en entradaweb.com.ar
Vortix
Tributo a Pink Floyd. Con “Desearía que estuvieras”, el grupo lleva al público a un viaje de psicodelia, imágenes envolventes, iluminación impactante y un sonido cuidadosamente diseñado para recrear la esencia de Pink Floyd.
- Domingo 16 – 21:00 h
- Teatro Sarmiento
- Entradas: Preferencial $20.000, en soloentradas.com.ar
El cuarto Soda
Tributo a Soda Stereo. Un show inspirado en “Me Verás Volver”, la histórica gira que significó el regreso de la banda liderada por Gustavo Cerati. Con instrumentos, arreglos y sonoridades cuidadosamente trabajados; y la destacada interpretación de Brian Tolenti.
- Sábado 29 – 21:00 h
- Hugo Espectáculos
- Entradas: general $30.000, en entradaweb.com.ar
Evocaciones
Tributos a Marcela Morelo, Pelusa, Gary, Los Iracundos, Palito Ortega, Sandro Valeria Lynch, por artistas locales, con el Grupo Fábula. Idea y dirección musical: Ricardo Greguar.
- Domingo 30 – 20:00 h
- Teatro Sarmiento
- Entrada general: $10.000, en entradaweb.com.ar