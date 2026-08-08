L-Gante canceló un recital en Tel Aviv y desató repercusiones

El referente de la cumbia 420, Elián Ángel Valenzuela -más conocido como L-Gante- canceló su presentación en territorio israelí tras argumentar un firme desacuerdo con la situación bélica en la Franja de Gaza. Según expuso el artista urbano, el contrato del espectáculo fue pactado sin la debida aprobación de su equipo de trabajo.

Música y política La decisión se comunicó formalmente a través de las redes sociales, donde el cantante ofreció explicaciones detalladas sobre el asunto. Para dar inicio a su mensaje en video, advirtió a su público sobre la delicadeza del tema: “Gente, atención, lo que voy a hablar en este momento es bastante serio y sensible”. A renglón seguido, argumentó que la fecha en Oriente Medio fue pactada de manera inconsulta y cuestionó el trasfondo de dicho compromiso: “Estoy lidiando con un tema que se me hace como si fuera una jugada mafiosa, con una intención de que me cancelen o que mucha gente se me ponga en contra. Se trataba de la contratación que me encajaron en Israel. Yo estoy bastante en contra de todo eso y de lo que han ocasionado”.

L-Gante tildó el asunto de "campaña mafiosa" Asimismo, el músico reafirmó sus principios éticos al sostener que “no estuvo bajo mi revisión tal acuerdo que se ha hecho y se dio por cancelado”, vinculando el episodio con pasadas tentativas de desinformación que buscaban desacreditarlo. En ese marco, aseveró: “Esto me huele a ese tipo de campañas que hicieron cuando querían tacharme como que si ganaba Milei me iba del país, algo que jamás dije. Son cosas con intenciones de tachar a un pibe como yo que mueve masas y lo siguen millones de personas. Mi pensamiento es claro y firme”. Y, para disipar cualquier interpretación equívoca, reiteró de forma taxativa: “Gente, para el que no entendió, lo que dije es que NO me voy a presentar en Israel”.