Resguardo Performance, la propuesta made in San Juan que invita a vivir mucho más que un desfile de moda

“San Juan será escenario de Resguardo Performance , una propuesta que transforma el desfile de moda tradicional en una experiencia artística donde el diseño de autor dialoga con la música, la performance y las artes visuales”. Así se presenta el evento que se estará llevando a cabo el próximo 15 de agosto en el Centro Cultural Conte Grand. En la voz de sus organizadores, cómo fue el desafío que implica montar mucho más que un desfile en pasarela.

La propuesta, que combina moda, arte y performance, es llevada adelante por Resguardo, un emprendimiento de diseño de indumentaria sanjuanina que lleva varios años ganando terreno y demostrando que las prendas son mucho más que eso: cuentan historias, comparten una vivencia e invitan a viajar por una narrativa que despierta el imaginario. Detrás de Resguardo están Johnny Combo y Maribel Ibazeta, quienes compartieron con DIARIO DE CUYO el detrás de escena de un evento sin precedentes en San Juan.

“El año pasado teníamos el proyecto armado con la temática, la idea base. En diciembre nos entremos que quedamos seleccionados en el Mecenazgo y a principio de este año armamos equipo, empezamos a invitar a otros diseñadores, a armar los bocetos, pensar en técnicas, materiales y desde entonces venimos trabajando con eso” , destacaron.

Así, la gestión diaria, coordinación y convocatoria, además de la confección de sus propuestas demandó largos meses de trabajo. En esta oportunidad participarán de Resguardo Performance Nicolás Estrada, Félix Gabino, Oriana Pettini, Lucas Rufino, Facundo Damiani, además de Johnny y Maribel. Todos ellos compartirán sus procesos creativos, exhibirán parte de sus creaciones e invitarán a los presentes a recorrer un universo único entre telas, texturas y colores, siendo parte de una narrativa escénica construida a través del movimiento, la iluminación, la música y la intervención de artistas invitados.

Resguardo desde su concepción se enfocó en la creación de indumentaria que salga de la norma, de lo tradicional. En ese camino se abrió una línea de trabajo denominado “Resguardo Laboratorio” , orientada al vestuario escénico, siendo protagonista en múltiples obras teatrales, puestas musicales y creaciones de danza y movimiento.

Posterior a la pandemia desde el emprendimiento realizaron un evento donde el cruce de disciplinas estuvo en primera plana. Artistas que habían pasado por los talleres de Resguardo fueron parte de un evento en donde hubo de todo. En esta oportunidad, el evento será la oportunidad para la presentación de la primera capsula de la nueva línea de trabajo: “Resguardo Gala”.

Trata de prendas diseñadas y confeccionadas ideales para eventos sociales como bodas, cumpleaños, celebraciones. “En marzo comenzamos con la selección de materiales, técnicas constructivas, molderías, y avanzamos con el corte y confección de las prendas”, comentaron.

Ahondando un poco más en la propuesta, los diseñadores locales destacaron que hay una inspiración puntual detrás de cada prenda. “Pensamos en que la capsula podría estar más direccionada en lo que sería ser en el desierto. Nos planteamos un poco cómo habitamos el desierto y cómo este imaginario se puede llevar a cabo desde una gala. Nos inspiramos un poco en la flora y la fauna, tomando algunos elementos y llevándolos al espacio”, acotaron.

El cruce de disciplinas, más de 30 artistas involucrados y un evento que promete

Si bien Johhny y Maribel son quienes idearon la propuesta, junto a ello habrá decenas de artistas de distintos rubros participando. El cruce de disciplinas permitirá vivir la experiencia desde otro lugar, dejando de lado el concepto de desfile de modas para llevarlo a algo mayor.

En esta oportunidad estarán acompañando:

En diseño de indumentaria: Nicolás Estrada, Félix Gabino, Oriana Pettini, Lucas Rufino, Facundo Damiani, además de Johnny Combo y Maribel Ibazeta.

Música en vivo: Martina Flores, KBSonia, Esha y Dj Geminis.

Intervenciones: Carla Vellio y Juan Manuel Noguera.

Ruock en el Desierto: Aborigen Circular, Jennifer Piñero, Nanda Tejidos y Romi Guitierrez.

Stands de productos de autor: Krysta Bijou, Cuir Clothing, Sayas Indumentaria, Guanaco, Viglione y Aborigen Circular

Estilismo: Polca Makeup, Franco Licata, Concept Aura, Majo Makeup; Raiz glow y Nirvana estetika.

Técnica: Jáchal Torres, VJ Juan Manuel Noguera, Adri Herrera y Rara Rara Raw.

Co-Producción: Intruses Style

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“Un poco lo que queremos mostrar al público sanjuanino es qué hay detrás de un vestido. Qué hay detrás de todas estas técnicas ancestrales, qué se piensa, como nosotros pensamos habitar al otro, cómo pensamos nosotros ser en el otro. Creo que el trabajo es muy grande y a veces la gente no se imagina qué hay detrás del diseño y la realización de una prenda. Entonces tenemos muchas ganas de acercarnos al público a partir del mostrar nuestro trabajo desde muchos lugares, desde múltiples puntos de vista, contando de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y lo importante que es poner en valor el trabajo artesanal”, concluyeron desde Resguardo. Cabe destacar que la propuesta cuenta también con el apoyo de la Fundación Banco San Juan, quienes aportan al proyecto a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en el marco de la Ley Provincial de Mecenazgo - Convocatoria 2025, donde el proyecto fue declarado de interés cultural.

Resguardo Performance se llevará a cago el 15 de agosto, desde las 19 horas, en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita.