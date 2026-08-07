    • 7 de agosto de 2026 - 18:18

    El grabado volverá a ser protagonista en el Museo Franklin Rawson

    El Museo Provincial de Bellas Artes inaugurará cuatro muestras simultáneas con aguafuertes clásicos y producciones contemporáneas.

    Proyecto Grabado 2026 continúa profundizando y expandiendo el interés del Museo Franklin Rawson por esta ancestral disciplina.

    "Proyecto Grabado 2026" continúa profundizando y expandiendo el interés del Museo Franklin Rawson por esta ancestral disciplina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson inaugurará el viernes 14 de agosto su nuevo bloque expositivo dedicado íntegramente al "Proyecto Grabado 2026". Con entrada libre y gratuita, la institución presentará simultáneamente cuatro propuestas que recorren diversas facetas, expresiones históricas y tendencias.

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    La nueva propuesta del Museo Franklin Rawson gira en torno al grabado

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    La noche de apertura de esta nueva temporada expositiva -que reúnirá a destacados curadores y artistas de proyección nacional- contará además con un marco festivo en las instalaciones de la avenida Libertador San Martín, complementando las artes visuales con música en vivo a cargo del show de Clau Terra.

    Las nuevas muestras del Museo Franklin Rawson

    En la Sala 1 se exhibirá una selección de aguafuertes del maestro Benito Quinquela Martín, bajo la curaduría de Roberto Amigo, ofreciendo una mirada profunda sobre el trazo y el oficio gráfico del célebre pintor de La Boca.

    Quinquela Martín

    Quinquela Martín

    Por su parte, la Sala 2 albergará "Palabrerío furioso", una muestra colectiva con obras de Hilda Paz, Hugo Vidal y Roberto Santoro. Esta propuesta, curada por Juan Pablo Pérez, se articula en articulación conjunta entre el museo y Tornambé, Centro de Creación y Museo de Artes Visuales, explorando el cruce entre la gráfica, la poesía y el compromiso visual.

    "Palabrerío Furioso" se realiza en articulación con el Centro de Creación y Museo Tornambé, de la UNSJ

    En la Sala 3 se desplegará "Sensible huella del grabado", dedicada a la labor artística de José María Pineda y curada por Silvina Martínez.

    Para completar el recorrido, el Foyer del museo alojará "El pulso del cobre", una exposición colectiva producida por el equipo curatorial de la propia institución, que reúne trabajos de 18 grabadores contemporáneos argentinos.

    "El Pulso del Cobre", exposición colectiva

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