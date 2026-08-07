Murió Leandro Rud: el representante de famosas que luchó durante una década contra el cáncer

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Leandro Rud , el empresario y conductor que durante años fue uno de los representantes artísticos más influyentes del país. Falleció este viernes a los 51 años, luego de una extensa lucha contra un cáncer de glándulas salivales que, con el paso del tiempo, hizo metástasis en los huesos.

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Su historia trascendió el ámbito de la televisión y el modelaje por la forma en que decidió enfrentar la enfermedad. En lugar de ocultar su padecimiento, eligió compartirlo públicamente para acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Leandro Rud nació el 19 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Hijo del empresario textil Carlos Rud y de la docente Marta López, creció junto a sus hermanos Mariana y Gustavo. Siempre mantuvo un perfil reservado respecto de su vida privada y no tuvo hijos.

En 1996 fundó su propia agencia de modelos, que con el paso de los años se convirtió en una de las más importantes de la Argentina. Desde allí impulsó las carreras de reconocidas figuras del espectáculo como Jésica Cirio , Pamela David y Rocío Marengo , entre otras.

Sin embargo, en 2014 comenzó a sufrir ataques de pánico y un fuerte cuadro de estrés que lo llevaron a replantear su ritmo de vida. Poco después decidió cerrar la agencia para priorizar su salud.

El diagnóstico que cambió su vida

Lo que inicialmente parecían ser episodios de ansiedad y un cansancio persistente terminó revelando un cuadro mucho más complejo. Tras varios estudios sin resultados concluyentes, una tomografía detectó un tumor maligno en las glándulas salivales, una enfermedad poco frecuente que ya se había extendido a los huesos.

A partir de ese momento, toda su energía estuvo enfocada en el tratamiento y la recuperación. El cáncer modificó por completo sus prioridades y lo llevó a iniciar una nueva etapa personal y profesional.

Tras dejar el negocio de la representación artística, encontró un nuevo espacio en la televisión. Se desempeñó como conductor del programa La Noche, primero en C5N y posteriormente en Canal 9.

Desde ese lugar habló abiertamente sobre su enfermedad, compartió los desafíos de cada tratamiento y buscó transmitir un mensaje de esperanza para quienes enfrentaban diagnósticos similares.

Cómo enfrentó la enfermedad

Además de los tratamientos médicos, Rud incorporó importantes cambios en su estilo de vida. Practicaba natación en aguas frías, convencido de que contribuía a mejorar su estado físico, y sostenía que rodearse de personas positivas era una parte fundamental de su recuperación.

Su círculo más cercano estuvo integrado por su madre, su hermana, sus amigos y los médicos Ramiro Heredia, Nicolás González y Daniel Campos. También encontraba un fuerte sostén emocional en sus seis perros rescatados, a quienes siempre consideró parte esencial de su vida.

Un mensaje que conmovió antes de su muerte

En mayo de este año, Leandro Rud reapareció públicamente para mostrar las secuelas que le había dejado la enfermedad. En un emotivo mensaje relató el difícil camino recorrido y dejó una reflexión destinada a quienes atraviesan problemas de salud.

"Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena".

También reveló que había enfrentado en tres oportunidades un cáncer en estadio 4 y explicó que intentaba mantenerse activo todos los días.

"Trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar. Mis perros callejeros me ayudan mucho. Mientras uno pueda caminar y estar consciente hay que lucharla".

Lejos de despertar compasión, su intención siempre fue brindar aliento. En uno de sus últimos mensajes aseguró que muchas personas le escribían en privado para contarle sus historias y que su mayor deseo era transmitirles fuerza para seguir adelante.

Con su muerte, el espectáculo argentino pierde a un empresario que marcó una época en el mundo del modelaje y a un hombre que, durante sus últimos años, transformó una dura experiencia personal en un mensaje de resiliencia y esperanza.