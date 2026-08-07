Marcelo Polino: "Yo quiero que la gente diga que soy una buena persona"

Consagrado como uno de los nombres más influyentes del espectáculo argentino, Marcelo Polino llega a San Juan junto a Fátima Florez, para presentar "Fátima Universal" en el Teatro Sarmiento . De cara a este mega show cargado de imitaciones, charlas picantes, música, danza y mucho humor, el periodista y conductor dialogó con DIARIO DE CUYO.

Resguardo Performance, la propuesta made in San Juan que invita a vivir mucho más que un desfile de moda

Polino ostenta más de 30 años de trayectoria ininterrumpida en televisión y radio . Tras sus inicios en el periodismo gráfico y televisivo, su popularidad masiva explotó como jurado en los grandes realities de Marcelo Tinelli. Su versatilidad y carisma lo llevaron a dar el salto del periodismo al teatro, convocado por leyendas de la escena nacional como Antonio Gasalla, Nacha Guevara y Enrique Pinti. Hoy, consolidado como un auténtico showman, celebra su cuarta temporada consecutiva compartiendo escenario con Fátima , con quien comparte años de amistad y complicidad. Junto a ella, Marcelo despliega todo su oficio entrevistando en vivo a los 25 personajes interpretados por la imitadora, además de encabezar un mano a mano imperdible con la artista y presentar un monólogo de humor sobre la farándula.

“ La base es el show que hicimos en el verano, que ganamos todos los premios, y por supuesto totalmente renovada la actualidad del espectáculo, los chimentos, y por supuesto va a haber algunas imitaciones nuevas, que siempre que va a una ciudad, Fátima incorpora el personaje la semana, lo que fuere . También van a estar los Pampas Bravas, que es un equipo fabuloso que hace malambo folclórico a nivel internacional, y una orquesta en vivo, así que es un mega espectáculo, son como tres espectáculos en uno. Súper producción, Fátima hace 25 imitaciones, así que la verdad que es divino el show ”, adelantó con su clásica simpatía y verborragia.

- ¿Cómo te llevás con este formato, con esto de teatralizar una actividad que venís haciendo hace años en los medios?

- En este caso en particular es muy lúdico. Polino habla con todos los personajes, entrevista a Moria, Susana, Mirtha, a las imitaciones, y después tengo un monólogo lindo del mundo del espectáculo que me ayudó en su momento a escribir a Antonio (Gasalla), que es atemporal, que es muy gracioso. Me encanta el formato, esta es la cuarta temporada que estamos juntos con Fátima.

- Ya con solo mirarse se entienden…

- ¡Y nos reímos un montón! Sabés que hay cosas que hacemos hace años e igual nos miramos y nos tentamos de risa, hay una química tremenda en el escenario. Somos amigos, aparte los dos somos acuarianos, nos súper entendemos.

- ¿Y cómo es entrevistar a Moria, Susana, Yanina Latorre, versión Fátima?

- Muy gracioso, ella es muy ingeniosa, muy rápida. Y después, por supuesto, yo le hago un reportaje a ella, porque Fátima es como la mujer del momento, tengo el lujo de hacerle un reportaje en el escenario y ella me da libertad para que hable de todos los temas...

Fátima es como la mujer del momento, tengo el lujo de hacerle un reportaje en el escenario y ella me da libertad para que hable de todos los temas Fátima es como la mujer del momento, tengo el lujo de hacerle un reportaje en el escenario y ella me da libertad para que hable de todos los temas

- ¿Te contesta con la verdad?

- Sí, ¿cómo no va a contestar la verdad? ¡Es mi amiga!

- Pero una cosa es en privado y otra cosa, en público ¿o no?

- No, no, ella es muy honesta. Yo a veces me zarpo con las preguntas, ¿viste? y me clava el ojo (risas)

- Bueno, ahora está en el tapete de nuevo…

- Su vida siempre es tema...

- Pero se reconcilió con el presidente Javier Milei, nada menos… ¿O no es así?

- Y, lo veremos ahí en el San Juan, porque ella ahora está en Perú, o sea que la primicia la van a tener ustedes ahí, porque yo la veré ahí. Pero hay que ir al espectáculo, obviamente (risas)

- ¿Cómo es la dinámica de las entrevistas?

- Con respecto a los personajes que imita, hay un guion, pero a los personajes que hace Fátima todo el tiempo les pasan cosas. Por ejemplo, Moria está a punto de cumplir los 80 y estrenará una serie, seguramente yo voy a hablarle de eso también. Como que el show se va aggiornando en cada función.

- Es parte de tu oficio, pero tenés que estar actualizado todo el tiempo…

- Sí, sí, sí, sí, absolutamente, estamos todo el tiempo en red, a veces hasta la madrugada, escribiendo, modificando… los dos somos acuarianos, medio obsesivos, estamos muy sobre el show.

- ¿Sentís que este espectáculo muestra una faceta tuya distinta?

- Lo que pasa es que soy una persona que hace más de 30 años que está todos los días en la tele, entonces es como que soy muy familiar para la gente, me ha visto más a mí que a sus parientes, me conoce la abuela, me conoce la madre, me conoce el chico… También, los formatos de reality que he hecho me llevan a ser muy popular… Y ahora en TikTok, viste, todos los cortes que se viralizan… Por ahí hay chicos que ni habían nacido hace 19 años, cuando yo empecé a ser jurado, entonces como que hay toda una dinámica que, por suerte, somos como transgeneracionales, nos consume toda la familia.

- ¿Te costó ir adaptándote a los tiempos? La época de hoy no es la misma que la de Lucho Avilés…

- Era más fuerte y no existían las redes sociales. Yo contaba un chimento tuyo y vos tenías que esperar a la otra semana que saliera la Radiolandia para contestarme. Ahora yo digo algo tuyo y vos en dos minutos subiste un Twitter, bueno, un X. Como que las redes sociales dinamizaron la información, eso sí cambió. Y también que a los periodistas de espectáculos ahora nos cuesta un poco más lograr la entrevista, porque el famoso comunica por sus redes, donde tiene 10 millones de seguidores… Y no sé si lo notarás vos, pero viste que incluso las informaciones ahora como que duran poco, todo tiene tiempo de TikTok, todo ya es viejo, lo que hablamos hoy, el martes que viene parece que lo hiciste hace 15 años. Antes buscábamos el chimento con la Tauro (Marcela), salíamos a buscar, íbamos al programa de Lucho, editábamos la nota y toda la semana se hablaba de ese romance, ponele. Ahora, lo que pasó hoy en la mañana, fue; a la tarde ya hay otra cosa que lo tapa.

- ¿Y cómo te llevás con estos cambios?

- Me adapto ¿viste? Los acuarianos somos vanguardia. Mirá, yo ahora estoy haciendo un ciclo en Caras TV, que se llama Caras Glam, y me dice la gente del editorial Perfil que los cortes de mi programa tienen una viralización de millones y millones de reproducciones. Yo no soy de esta generación, a mí me asombra todo esto, que todo sea tan orgánico y tan masivo ahora...

- Pero el chimento sigue interesando…

- ¡Sí! Éste es un país chuma, ¿viste? A los argentinos les gusta espiar la vida del otro, entonces el chisme no va a morir nunca.

Éste es un país chuma, ¿viste? A los argentinos les gusta espiar la vida del otro, entonces el chisme no va a morir nunca Éste es un país chuma, ¿viste? A los argentinos les gusta espiar la vida del otro, entonces el chisme no va a morir nunca

- Y entre eso y la tecnología, lejos de quedar relegado, te hacés viral…

- Sí (risas). Yo estoy en Radio Mitre haciendo mi programa los sábados al mediodía, hace 28 años, entre Radio 10 y Radio Mitre. Ahora, en Caras TV. Estoy con el show de Fátima y tengo mi propio show cuando Fátima viaja por el exterior. Y más las redes… ¡es como que no te da la vida para hacer tantas cosas!

- ¿Cuándo fue el paso del periodista de espectáculos al showman?

- Me parece que fue cuando pasé a ser jurado de Tinelli, ahí fue una popularidad diferente. Y bueno, después, ser elegido para encabezar un espectáculo junto a Antonio Gasalla, otro con Nacha Guevara... que la mujer que más sabe del musical, con su fama de puntillosa en lo que hace, me haya elegido para encabezar un espectáculo… Y también los últimos trabajos de Enrique Pinti. Ser elegido por estas tremendas figuras, que han marcado la historia del teatro de este país, es como que te hace tomar conciencia… Digo “Ah, bueno, algo tendré”, ¿viste? Lo veo desde afuera y siempre digo, yo nací con cierta gracia para contar las cosas, entonces como que eso, potenciado por estas figuras, y hoy por hoy, por Fátima, que es la mujer más convocante con compañía propia en la Argentina, que me haya elegido a mí para acompañarla, es un real halago.

- También sos uno de los periodistas del espectáculo nacional más queridos, no pasa con todos…

- Sí, la verdad que soy muy querido por mis compañeros, por la gente, y eso está bueno, eso me hace sentir bien, porque más que digan que soy gracioso, que tengo la última noticia, yo quiero que la gente diga que soy una buena persona, porque es por lo que uno está en esta vida, ¿viste? Para construir.

- Una persona que sabe tanto de todos ¿cuánto muestra de sí mismo?

- (Risas) Generalmente me dicen que soy misterioso, que no sé qué, pero lo que se ve es lo que hay. Es más, en un momento del show, hago un chiste al respecto. Digo: “yo no tengo pareja, no tengo hijos y soy huérfano. ¿Hay alguien más solo que yo en esta sala?” y la gente se caga de risa. Inclusive mis propios amigos me dicen “¿qué hiciste el fin de semana, tipo misterioso? ¿dónde estuviste?”, y yo estoy en mi casa, en pijama y no quiero salir, porque durante la semana estoy en actividad a full; entonces quiero estar un día entero en mi casa, relaxed.

- ¡Qué contarán cuando se haga la biopic de Polino! ¿Te gustaría tener la tuya propia?

- No, por ahora no, prefiero disfrutar las de los demás que están dando vueltas (risas). Lo que pasa en los medios, queda en los medios, la vida pasa por otro lado.

Lo que pasa en los medios, queda en los medios, la vida pasa por otro lado Lo que pasa en los medios, queda en los medios, la vida pasa por otro lado

- ¿Te resulta sencillo separar el personaje de la persona?

- Y, mirá, tengo 17 años de psicoanálisis en la cabeza, así que, a esta altura, ya tengo los patos un poquito ordenados.

El show en el Teatro Sarmiento

"Fátima Universal"