El "Arte por la Paz" vuelve a brillar en San Juan

Del 10 al 13 de agosto, se realizarán jornadas de formación, intercambio interdisciplinario y tradición japonesa con destacados invitados nacionales.

Arte por la Paz, en homenaje a Noelia Ávila -la "chica origami"- reunirá a destacados especialistas en San Juan, que abordarán este arte ancestral japonés desde diferentes perspectivas.

Una vez más, y para celebrar el legado de Noelia Ávila -la recordada "chica origami"- se llevará a cabo en San Juan "Arte por la paz", una iniciativa coordinada por Elena Hidalgo, quien tomó la posta de estos emblemáticos y significativos encuentros tras el fallecimiento de su hija, en agosto de 2023.

Esta edición, que tendrá lugar durante cuatro días a partir del 10 de agosto, contará con variadas actividades encabezadas por destacados referentes nacionales de la cultura japonesa, la educación y la neurociencia. Con ese fin arribarán especialistas de renombre nacional: representantes de la Fundación Cultural Argentino Japonesa, del Complejo Ambiental Jardín Japonés, de la Asociación Origami Argentina y de la Gerencia Operativa de Innovación y Contenidos Educativos (GOICE) liderarán experiencias que vinculan el arte ancestral oriental, la innovación pedagógica y la salud cerebral.

"Es un encuentro multidisciplinario donde, a través del arte, no solo se promueve la belleza, sino también la paz, un concepto clave, una demanda de la sociedad toda. Ese fue el deseo de Sadako, una niña japonesa a través de la cual se extendió en el mundo esta leyenda de que si pliegas mil grullas, con la técnica de origami, se te cumple un deseo; en este caso, la paz; algo que Noelia también hizo suyo", explicó Elena a DIARIO DE CUYO. "Bajo este concepto se desarrolla este tercer ciclo, que incluye distintas actividades y disciplinas, que nos enorgullece tener en San Juan, para celebrar todo esto que nos inspiró y nos sigue inspirando Noelia, para celebrar la vida y para educar para la paz. Y para eso, invitamos a sus amigos, quienes desarrollarán una serie de importantes actividades", apuntó.

Con el apoyo del Gobierno, Educación y Turismo, Cultura y Deportes de la provincia, Arte por la Paz 2026 busca trascender los espacios convencionales de exhibición. En esta línea, habrá talleres de origami para niños y adultos, talleres de pintura tradicional japonesa, conversatorios sobre origami, educación y neurociencia, demostraciones de teselados, charlas con especialistas invitados y la inauguración de la instalación artística "1000 Grullas por la Paz".

Con sedes distribuidas en el Centro Cívico, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, museos y centros culturales, la programación ofrecerá oportunidades gratuitas de aprendizaje para estudiantes, educadores, creadores y público general.