    • 6 de agosto de 2026 - 16:40

    El "Arte por la Paz" vuelve a brillar en San Juan

    Del 10 al 13 de agosto, se realizarán jornadas de formación, intercambio interdisciplinario y tradición japonesa con destacados invitados nacionales.

    Arte por la Paz, en homenaje a Noelia Ávila -la chica origami- reunirá a destacados especialistas en San Juan, que abordarán este arte ancestral japonés desde diferentes perspectivas.&nbsp;

    Arte por la Paz, en homenaje a Noelia Ávila -la "chica origami"- reunirá a destacados especialistas en San Juan, que abordarán este arte ancestral japonés desde diferentes perspectivas. 

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    Por Estela Ruiz M.

    Una vez más, y para celebrar el legado de Noelia Ávila -la recordada "chica origami"- se llevará a cabo en San Juan "Arte por la paz", una iniciativa coordinada por Elena Hidalgo, quien tomó la posta de estos emblemáticos y significativos encuentros tras el fallecimiento de su hija, en agosto de 2023.

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    Esta edición, que tendrá lugar durante cuatro días a partir del 10 de agosto, contará con variadas actividades encabezadas por destacados referentes nacionales de la cultura japonesa, la educación y la neurociencia. Con ese fin arribarán especialistas de renombre nacional: representantes de la Fundación Cultural Argentino Japonesa, del Complejo Ambiental Jardín Japonés, de la Asociación Origami Argentina y de la Gerencia Operativa de Innovación y Contenidos Educativos (GOICE) liderarán experiencias que vinculan el arte ancestral oriental, la innovación pedagógica y la salud cerebral.

    "Es un encuentro multidisciplinario donde, a través del arte, no solo se promueve la belleza, sino también la paz, un concepto clave, una demanda de la sociedad toda. Ese fue el deseo de Sadako, una niña japonesa a través de la cual se extendió en el mundo esta leyenda de que si pliegas mil grullas, con la técnica de origami, se te cumple un deseo; en este caso, la paz; algo que Noelia también hizo suyo", explicó Elena a DIARIO DE CUYO. "Bajo este concepto se desarrolla este tercer ciclo, que incluye distintas actividades y disciplinas, que nos enorgullece tener en San Juan, para celebrar todo esto que nos inspiró y nos sigue inspirando Noelia, para celebrar la vida y para educar para la paz. Y para eso, invitamos a sus amigos, quienes desarrollarán una serie de importantes actividades", apuntó.

    Con el apoyo del Gobierno, Educación y Turismo, Cultura y Deportes de la provincia, Arte por la Paz 2026 busca trascender los espacios convencionales de exhibición. En esta línea, habrá talleres de origami para niños y adultos, talleres de pintura tradicional japonesa, conversatorios sobre origami, educación y neurociencia, demostraciones de teselados, charlas con especialistas invitados y la inauguración de la instalación artística "1000 Grullas por la Paz".

    Con sedes distribuidas en el Centro Cívico, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, museos y centros culturales, la programación ofrecerá oportunidades gratuitas de aprendizaje para estudiantes, educadores, creadores y público general.

    Noelia Ávila, referente del origami en la provincia y el país, impulsora en San Juan de

    Noelia Ávila, referente del origami en la provincia y el país, impulsora en San Juan de "Mil grullas por la paz".

    El cronograma de Arte por la Paz 2026

    Lunes 10 de agosto

    • 11:00 a 12:00 h | FAUD (UNSJ): Clase magistral de Pintura Tradicional Japonesa a cargo de Cristina Ishikawa (con inscripción online).

    • 14:00 a 16:00 h | Chalet Cantoni: Taller intensivo de Pintura Tradicional Japonesa con Cristina Ishikawa (con inscripción online).

    • 17:30 a 19:30 h | M. P. B. A. Franklin Rawson: Taller intensivo de Pintura Tradicional Japonesa impartido por Cristina Ishikawa (con inscripción online).

    Martes 11 de agosto

    • 09:30 a 10:30 h | Planta Baja del Centro Cívico: Clase abierta y demostrativa de Pintura Tradicional Japonesa por Cristina Ishikawa.

    • 11:30 a 12:30 h | Museo de la Historia Urbana: Clase de Cultura y Pintura Tradicional Japonesa (gratuita con aval ministerial e inscripción previa).

    • 12:30 h | Museo de la Historia Urbana: Inauguración oficial de la instalación artística "1000 Grullas por la Paz".

    • 17:00 a 19:00 h | Sala Emar Acosta (Anexo Legislatura): Taller gratuito "Origami, Educación y Neurociencia: El Arte del Origami y cultura por la paz".

    Miércoles 12 de agosto

    • 09:00 a 12:00 h / 14:00 a 17:00 h | Complejo Ferro Urbanístico: Talleres prácticos de Origami dirigidos a delegaciones escolares.

    • 15:00 a 16:00 h | FAUD (UNSJ): Conversatorio y demostración técnica sobre Teselados.

    • 16:00 a 18:30 h | Universidad Católica de Cuyo: Panel "Neurotecnología, Salud y Aprendizaje: El Arte en la promoción de la Salud Cerebral".

    Jueves 13 de agosto

    • 09:00 a 12:00 h | Complejo Ferro Urbanístico: Talleres continuos de Origami para estudiantes escolares.

    • 11:00 a 12:00 h | Colegio Central Universitario Mariano Moreno: Diálogo y reflexión sobre experiencias educativas en torno al proyecto "Mil Grullas por la Paz".

    • 15:00 a 16:30 h | Museo y Casa Natal de Sarmiento: Visita guiada especial y taller de Origami enfocado en el ámbito educativo.

    • 17:00 a 19:00 h | Departamento de Artes Visuales (UNSJ): Conversatorio de cierre "Arte, Educación y Neurociencia".

    • 20:00 h | Departamento de Artes Visuales (UNSJ): Acto de clausura y despedida institucional del Encuentro.

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