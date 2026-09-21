MasterChef Celebrity: cuentra regresiva para el estreno

"Preparen los delantales, afilen los cuchillos que se comienza la nueva temporada de MasterChef Celebrity ", anuncian desde las redes oficiales del reality culinario, que -tras ir alimentando el fuego con algunas escenas de backstage- verá la luz el 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe.

En la línea de largada, una de las naves insignias del canal se prepara para tomar la posta que dejó Gran Hermano -con el triunfo de Sol Abraham- en el prime time. Y lo hará confiando en la muy buena recepción que ha tenido, con más o menos realce, desde su debut.

El lunes 28 de septiembre a las 22:15 h vuelven a encenderse las cocinas más famosas del país, en Telefe El lunes 28 de septiembre a las 22:15 h vuelven a encenderse las cocinas más famosas del país, en Telefe

En esta nueva entrega, 24 son los famosos que competirán por consagrarse el MasterChef. Para eso deberán sortear las pruebas más variadas, de menor a mayor complejidad. Todo está dispuesto para desplegar un verdadero banquete de entretenimiento nocturno, donde la técnica, la creatividad y el tiempo serán los jueces definitivos de cada platillo. Y donde el sello personal de cada participante, más allá de la cocina, también se pone en juego.

Los fuegos están por encenderse y aquí te contamos todo lo que tenés que saber antes del esperado (y comentado) debut.

La conducción

Volverá a estar en manos de Wanda Nara, quien hizo su debut oficial en la pantalla de Telefe el 20 de marzo de 2023, cuando asumió el rol de conductora en reemplazo de Santiago del Moro para la tercera edición del formato con participantes no famosos. Su performance fue buena y logró instalarse en el reality.

Wanda Nara, conductora de MasterChef

El jurado

Es otro de los apartados donde la competencia renueva sus aires. A los clásicos y exigentes Germán Martitegui y Damián Betular, se suma la reconocida pastelera Maru Botana para aportar toda su pasión al tribunal examinador. La blonda pastelera, que había participado como invitada, ocupará el espacio que dejó "El Tano" Donato De Santis; quien cerró su etapa en la cocina más famosa de la televisión.

Los participantes

Con algunas idas y vueltas, no hace mucho se terminó de definir el elenco que dará vida a esta entrega. El último en entrar fue Mike Amigorena, el actor que entró tras la salida de L-Gante. Estos son, uno por uno:

Mike Amigorena: actor

actor Pablo Giralt: periodista y relator de fútbol

periodista y relator de fútbol Elizabeth "La Negra" Vernaci: conductora radial

conductora radial Campi: actor

actor Alejandro Lerner: cantautor

cantautor Hernán Coronel: cantante de cumbia villera (Malafama)

cantante de cumbia villera (Malafama) Paula Trapani: periodista y conductora

periodista y conductora Luciana Geuna: periodista y conductora

Diego Ramos: actor

actor Morena Beltrán: periodista deportiva

periodista deportiva Rocío Robles: modelo y periodista deportiva. Pareja de Adrián Suar

modelo y periodista deportiva. Pareja de Adrián Suar Pablo Migliore: futbolista, ex arquero

futbolista, ex arquero Presta: humorista

humorista Nazareno Casero: actor

actor Pachu Peña: humorista

humorista Martita Fort: influencer, hija de Ricardo Fort

Luck Ra: cantante

cantante Lizy Tagliani: actriz, humorista, conductora

actriz, humorista, conductora China Ansa: periodista y conductora

periodista y conductora Juli Poggio: influencer, actriz

influencer, actriz Grego Rosello: comediante, conductor, influencer

comediante, conductor, influencer Edith Hermida: conductora

conductora Karina Mazzocco: conductora

conductora Julieta Nair Calvo: actriz