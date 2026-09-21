Teatro: Claribel Medina y Pablo Alarcón actuarán en Albardón

La dupla gira por el país con "Es Complicado", que llegará al Teatro Municipal de ese departamento el jueves 1 de octubre. Hoy comenzó la venta de entradas.

Teatro de gira. Claribel Medina y Pablo Alarcón traerán la premiada obra "Es complicado".

En gira nacional, Pablo Alarcón y Claribel Medina, llegarán a San Juan el 1 de octubre. Será ese día cuando, en el Teatro de Albardón, se correrá el telón de "Es complicado"; la pieza teatral que protagoniza la dupla, que debutó con gran éxito en importantes plazas turísticas.

Escrita y dirigida por Ernesto Medela, bajo la producción general de Damián Sequeira, la pieza llega tras un paso consagratorio por Buenos Aires y una temporada triunfal en Villa Carlos Paz, donde obtuvo 3 Premios Carlos (Mejor Comedia Dramática, Mejor Actriz para Claribel Medina y Premio a la Trayectoria).

Doble encuentro de ex ¿De qué trata? Un matrimonio, un divorcio y una casa de fin de semana. En un solo día y una noche, los protagonistas se reencuentran para explorar el amor, el desamor, los celos y todo lo que pudo ser, demostrando que el afecto no siempre se apaga con un papel de divorcio.

El paralelismo entre la ficción y la realidad es total, y los propios actores se han encargado de remarcarlo en distintas entrevistas. Al tratarse de una expareja en la vida real que comparte una larga historia, una separación muy mediatizada en su momento y dos hijas en común (Agostina y Antonella), han reflexionado abiertamente sobre lo que significa este proyecto.

Incluso han sabido decir que la obra no funcionaría tan bien si fuera ajena a ellos, ya que el condimento especial es precisamente la química que les da su propio pasado, no libre de turbulencias.