Agenda cultural de San Juan: variadas propuestas artísticas para disfrutar el viernes

Este viernes 18 de septiembre, la agenda cultural de San Juan ofrece atractivas propuestas artísticas que van desde la música en vivo hasta destacadas obras teatrales y exposiciones . Los sanjuaninos y visitantes podrán disfrutar de una jornada variada con opciones gratuitas y actividades para toda la familia.

Agenda cultural de San Juan: actividades y espectáculos imperdibles para el sábado

Agenda cultural de San Juan: música, teatro y ferias para disfrutar este domingo

La jornada musical incluirá la presencia de un destacado concertista alemán de cello junto a la Orquesta Sinfónica, presentaciones de rock de los '80, y la presentación de Room Band en Iglesia . También habrá cumbia romántica, folclore y un show temático con canciones de amor y desamor .

Por su parte, el teatro dirá presente con un aclamado musical bíblico a beneficio de Manos Abiertas y la aplaudida propuesta El Museo del vino. Además, el público podrá recorrer muestras plásticas históricas y exposiciones artísticas abiertas al público.

Raúl Astorga. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis.

Un viaje musical. Room Band, a las 16:00 h en el Polideportivo Municipal de Rodeo. Gratis.

Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Obras de Enescu, Gulda. Solista Alexander Hülshoff (violoncello). Director Wolfgang Wengenroth. Entrada gratuita con invitación. A las 21:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur)

Reinas del caos. Canciones de amor y desamor. A las 22:00 h, en Sala de Estar (Catamarca 113 sur). Entrada general $9.000

Reinas del caos

Balboa. Rock de los ’80. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Ángel. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Adriana Miranda. A las 22:00 h en Cipriano (Av. Hipólito Yirogoyen y Del Carril, Santa Lucía)

Tïmo. A las 22:00 h en Cipriano (Lateral oeste de Av. Circunvalación pasando Av. Libertador San Martín, Rivadavia)

Mauricio Bustos. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

Gabi Zunino. Noche de pub, a las 22:00 h en El Timbó ( Ruta 20 km 7,5, Santa Lucía, frente al camping de Don Bosco)

Vía 66. Rock. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Cardones. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur, Capital)

El desmonte. A las 22:00 h en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817

El desmonte

Guacamole. A las 22:30 h en El Faro de campo (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Leo Jorquera. Cumbia romántica. A las 22:30 h en Arena Fast Food (Superiora y Elizondo, antes de Lemos, Rawson)

Dúo Herencia. A las 22:30 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

Nuevo Poder. A las 23:00 h en Casa Club 33

Cometa Halley. A las 23:00 h en La Benita (Av. Rawson y Corrientes) Reservas 2644440386

Yo soy yo. A las 00:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

El Yeyo. A las 00.00 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur)

Pepo Lara. A las 00:00 h en Pío Baroja (Av. Libertador San Martín 1525 oeste)

TEATRO

El museo del vino. Dirección Luciano Delprato. Texto: Tania Leyes. A las 21:00 h en Teatro de Arte (O’Higgins 501 este, Trinidad). Entradas al 2645724340

Moisés, el musical. Adaptación de El príncipe de Egipto. Compañía Stars, dirección Liliana Gutiérrez. A las 21:30 h en Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entradas en boletería $18.000. A beneficio de Manos Abiertas San Juan.

Moisés, el musical

VISITAS Y EXPOSICIONES

Paseo por la historia del Chalet. Para conocer los secretos del Chalet Cantoni Casa Cultural. Todos los viernes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2026, de 9:00 a 13:00 h. También se podrá visitar la muestra plástica Romper Estructuras, de Isabel Fernández, hasta el 30 de septiembre (de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h). Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Sarmiento y sus viajes. Muestra de pinturas de Aladdina Atelier. A las 11:00 en Legislatura Provincial, de lunes a viernes de 1:00 a 13:00 (último día). Gratis

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Exposición dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Sensible Huella del Grabado. José María Pineda

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Mercado Artesanal Luisa Escudero

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.