    • 16 de septiembre de 2026 - 07:01

    Room Band viaja con su música a Iglesia y Jáchal

    La orquesta local dirigida por Santiago Fuentes hará dos atractivos conciertos en el marco del proyecto Conectando la provincia.

    La Room Band actuará en Iglesia y Jáchal, por la Ley de Mecenazgo. Y luego, en el Centro Cultural Conte Grand.&nbsp;

    La Room Band actuará en Iglesia y Jáchal, por la Ley de Mecenazgo. Y luego, en el Centro Cultural Conte Grand. 

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    Por Estela Ruiz M.

    Room Band se prepara para visitar Iglesia y Jáchal. La agrupación sanjuanina continúa con el proyecto “Conectando la Provincia”, una iniciativa respaldada por la Ley de Mecenazgo a través de la Fundación Banco San Juan que acerca conciertos didácticos y de música de películas de forma libre y gratuita a distintas comunidades sanjuaninas.

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    Los shows comenzarán este viernes 18 de septiembre a las 16:00 horas en el Polideportivo Municipal de Rodeo, en Iglesia. La travesía musical continuará el sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas en Jáchal, en la Casa del Bicentenario de dicho departamento. En ambas oportunidades, los asistentes podrán disfrutar en de bandas sonoras de películas como Mulán, Frozen y El Señor de los Anillos; y también de un segmento didáctico, para todo público.

    “Explicamos cómo son y cómo suenan los instrumentos, cada uno de los instrumentistas toca una pequeña pieza a solas. Es un formato pensado para toda la familia, cualquier persona pueda asistir”, dijo a DIARIO DE CUYO Fuentes.

    El ciclo debutó en Valle Fértil el mes pasado, con total éxito. “Fue increíble, fue una recepción muy bonita, muy agradable. Muy sorprendida la gente también, y agradecida”, marco el director. “Todo el tiempo nos preguntaban cuándo volvemos, ya querían una segunda vuelta”, acotó complacido.

    Lo que se viene en el Centro Cultural Conte Grand

    Luego de los conciertos departamentales, la Room Band prepara una experiencia especial en el Centro Cultural Conte Grand. Se trata de la segunda edición del espectáculo “Luz, Cámara, Acción”, que tendrá lugar el 24 de septiembre.

    Se trata de una propuesta integral ideada por la agrupación, que busca romper con el concierto tradicional. “Éste no es un concierto didáctico, sino lo que denominamos ‘un concierto dinámico’. Buscamos innovar y romper con la idea de que el público solo va, se sienta a escuchar”, señaló el director.

    Durante dos horas y media, en distintos sectores, habrá feria temática de emprendedores, cortometrajes, karaoke, trivias con premios y presentaciones de artistas e instrumentistas invitados. Y, claro, la música de películas de la Room Band.

    Las entradas para esta jornada interactiva pueden adquirirse de forma anticipada a $4.500 en la web oficial (entradas.roomband.com.ar) o en puerta el día del evento a $5.500.

    Música de películas como puente

    La historia de la Room Band comenzó cuando Leo Pérez, que había hecho un arreglo de la música Piratas del Caribe, decidió llevar esta música a escena, pero no tenía con quiénes. “Entonces convocó a un grupo de amigos para hacer un concierto y gustó tanto que la propuesta se formalizó, se profesionalizó y la banda creció”, rememoró Santiago Fuentes, quien ingresó a la formación como compositor y pianista para encargarse de los arreglos orquestales y las adaptaciones de bandas sonoras. El año pasado asumió la dirección general de la banda, tras la partida de Pérez a España para continuar sus estudios.

    Actualmente, el ensamble está integrado por 11 músicos, en su mayoría profesores y egresados de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan.

    Al ser consultado sobre la elección de mantener un repertorio enfocado en bandas sonoras (que abarca desde clásicos de Disney hasta grandes producciones cinematográficas para adultos) y conciertos didácticos, Fuentes resaltó el valor pedagógico y de divulgación de la propuesta: “La música de películas es el nexo perfecto entre la música académica clásica y el público en general”.

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