Soleado y agradable por la tarde: así estará el clima en San Juan este miércoles 16 de septiembre

San Juan tendrá este miércoles 16 de septiembre una jornada con temperaturas que subirán de manera considerable a medida que avance el día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mañana comenzará fresca, con una temperatura mínima de 7°C y cielo despejado durante las primeras horas. El viento soplará desde el sector norte 12 kilómetros por hora.

Con el correr de la mañana, la temperatura irá en ascenso y el cielo se presentará algo nublado. No están previstas precipitaciones para la jornada.

El momento más cálido del miércoles llegará durante la tarde, cuando la temperatura alcance los 23°C. Para ese período, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y viento del sector noreste.

Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.