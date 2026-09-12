Frío, con lluvias y viento sur: así estará el sábado 12 de septiembre en San Juan

El invierno parece no querer despedirse de San Juan. Para este sábado 12 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con temperaturas muy bajas, lluvias y probabilidad de nevadas, en un escenario muy diferente al de los días templados que precedieron al fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura en la provincia se ubicará entre 3°C y 6°C , con una elevada probabilidad de precipitaciones, en continuidad a la lluvia que cayó durante toda la madrugada. Durante la mañana se esperan lluvias y nevadas , condiciones que podrían mantenerse durante las horas de la tarde.

El viento también será un factor destacado. Durante buena parte de la jornada soplará del sector sur, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h , lo que contribuirá a acentuar la sensación de frío. Aunque incluso podría aumentar la velocidad hacia el mediodía y la tarde.

El panorama comenzará a mejorar el domingo 13 de septiembre . Luego del ingreso de aire frío y de las precipitaciones previstas para el sábado, las condiciones tenderán a estabilizarse y las temperaturas comenzarán a recuperarse.

El pronóstico anticipa una jornada fría, especialmente durante las primeras horas del día, pero con una evolución favorable respecto del sábado. La nubosidad irá disminuyendo y se espera una jornada más estable.

Para el lunes 14 de septiembre, el escenario será todavía más favorable. El frío intenso quedará atrás y se espera un ascenso de las temperaturas, con condiciones más acordes a la proximidad de la primavera.

Clima en San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.