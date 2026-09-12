Rivadavia responde: tras una reunión con los vecinos, el municipio hará obras de mejoras en La Bebida

En el marco de un plan integral de obras públicas orientado a elevar la calidad de vida de la comunidad, el municipio de Rivadavia anunció el inicio de una serie de intervenciones urbanas clave en la localidad de La Bebida.

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La medida se formalizó tras un encuentro directo entre el jefe comunal, Sergio Miodowsky, y los residentes del Barrio Judiciales, donde se definieron las prioridades de infraestructura para la zona.

La iniciativa forma parte de una modalidad de trabajo en territorio que busca descentralizar la gestión y dar respuesta inmediata a las demandas históricas de cada sector del departamento.

Durante el recorrido e inspección en persona, el intendente Miodowsky dialogó con las familias del vecindario para evaluar el estado actual de las calles, espacios verdes y servicios esenciales. A partir de este diagnóstico participativo, las autoridades municipales y la comunidad acordaron un cronograma de intervenciones orientadas a mejorar la comodidad, la conectividad y la seguridad vial de los transeúntes.

Entre los proyectos destacados que se pondrán en marcha a la brevedad, sobresale la construcción de una parada de colectivos de última generación sobre Calle Pellegrin i. El refugio estará diseñado para brindar protección e higiene frente a las inclemencias climáticas locales, garantizando resguardo tanto durante los meses de calor extremo como en la temporada invernal, como los 5 que inauguró el municipio en diferentes puntos del departamento.

La nueva infraestructura incluirá equipamiento tecnológico y técnico de primer nivel:

Sistema de climatización: tecnología frío/calor para la regulación constante de la temperatura interior.

tecnología frío/calor para la regulación constante de la temperatura interior. Seguridad y cerramiento: vidrios de alta resistencia tipo blindex y puertas de acceso corredizas.

vidrios de alta resistencia tipo blindex y puertas de acceso corredizas. Mobiliario e información: bancos ergonómicos para la espera e instalación de pantallas de televisión de 32 pulgadas.

Puesta en valor e integración de espacios verdes

A la par de las obras de transporte, el municipio intervendrá dos de las tres plazas principales del Barrio Judiciales. Los trabajos contemplan no solo las tareas habituales de pintura, poda y mantenimiento general de paseos, sino también una ampliación sustancial de sus servicios comunitarios.

Para fomentarla actividad física y el esparcimiento familiar, se instalarán nuevos módulos de aparatos de salud (gimnasios al aire libre) y equipamiento recreativo infantil totalmente renovado.

Financiamiento y recursos propios

Desde el ejecutivo municipal confirmaron que la totalidad de los proyectos será ejecutada íntegramente con fondos propios del municipio y mano de obra de las cuadrillas comunales. Este esquema operativo permite optimizar los recursos presupuestarios del departamento y acelerar los plazos de entrega previstos para la zona de La Bebida.