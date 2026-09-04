Intentó robar una casa de alquiler temporario en Rivadavia y lo atraparon

Un joven de 21 años fue detenido luego de romper un alambrado y forzar una ventana para ingresar a una vivienda de alquiler temporario en Las Jarillas. Quedó a disposición de Flagrancia.

Un joven de 21 años fue detenido luego de intentar ingresar a robar a una vivienda de alquiler temporario ubicada en el barrio Las Jarillas, en Rivadavia. El sospechoso habría roto un alambrado y forzado una ventana para entrar al inmueble, pero fue localizado minutos después por personal policial.

El hecho ocurrió en una casa situada sobre Prolongación Dominguito. La víctima, un hombre de 49 años, recibió el aviso de un vecino, quien le informó que había visto a un sujeto ingresar al inmueble.

Al llegar, el damnificado constató que el sospechoso había roto parte del alambrado, trepado por la pared del sector oeste y accedido al patio delantero. Luego, utilizando un palo rollizo, habría hecho palanca sobre los fierros de una ventana con la intención de ingresar y llevarse distintos objetos.

Según la denuncia, el joven alcanzó a sustraer una bomba de agua negra Vulcano BAD 050, una pava eléctrica blanca Liliana y un horno eléctrico gris BGH.

Sin embargo, el sospechoso no logró escapar con los elementos. Minutos después, personal del GERAS consiguió aprehenderlo sobre avenida Paula Albarracín de Sarmiento, antes de Prolongación Dominguito.