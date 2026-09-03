    • 3 de septiembre de 2026 - 21:40

    En una escuela de Santa Fe: creyeron que había un ataque, saltaron por la ventana y hubo heridos

    Un camión sufrió la explosión de un neumático a metros del colegio. La psicosis por un antecedente trágico desató el caos entre los alumnos, que saltaron desde un primer piso hacia un parasol. Ocho estudiantes debieron ser asistidos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un momento de dramática tensión y pánico generalizado se vivió en una escuela de Santa Fe cuando el estruendo provocado por la explosión de la rueda de un camión a unos 70 metros del edificio fue confundido con un tiroteo. La desesperación provocó una estampida masiva de alumnos, varios de los cuales saltaron por las ventanas desde un primer piso para intentar escapar.

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    Ocho estudiantes terminaron heridos este jueves en la Escuela N.º 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, tras una reacción de pánico masivo provocada por la explosión del neumático de un camión que circulaba por la Ruta Provincial 2, a unos 70 metros del edificio. El estruendo desató una estampida: varios alumnos saltaron desde el primer piso hacia un parasol que no resistió la caída.

    El hecho reavivó de inmediato el trauma en la comunidad educativa de la institución, la cual tiempo atrás había sido escenario de un trágico ataque armado. Ante el fuerte estallido, la conmoción y la psicosis colectiva ganaron los pasillos del establecimiento, provocando que decenas de adolescentes buscaran huir del lugar por cualquier medio.

    En medio del pánico, varios estudiantes rompieron el protocolo de evacuación e intentaron ganar la vía pública saltando desde el primer piso hacia la estructura de un parasol. La maniobra terminó con ocho alumnos lesionados con heridas de distinta consideración, la mayoría con traumatismos, contusiones y cortes provocados por el impacto del salto y la rotura de cristales.

    Al lugar arribaron de urgencia varias ambulancias del servicio de emergencias médica, personal policial y bomberos para asistir a los jóvenes heridos, contener las crisis de nervios de la comunidad escolar y constatar que no existía ningún peligro real dentro del inmueble. Los lesionados fueron derivados a centros asistenciales de la zona, donde permanecen fuera de peligro.

    Sobre la salud de los alumnos

    El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó que todos los alumnos atendidos en San Cristóbal ya tenían el alta. “Por suerte, hasta ahora no tenemos nada que sea de gravedad, pero le estamos haciendo seguimiento”.

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