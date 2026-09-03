Persecución en Concepción: reconoció la bicicleta que le robaron y acorraló a los ladrones con su camioneta

El damnificado, de 67 años, reconoció su bicicleta Venzo hurtada horas antes y les cerró el paso con su Toyota Hilux en Concepción. Los sospechosos intentaron desprenderse del vehículo y tiraron marihuana a una acequia.

Un dramático y sorpresivo episodio de justicia por mano propia y posterior intervención policial ocurrió durante la tarde de este jueves en el departamento Capital. Un hombre de 67 años recuperó su bicicleta robada tras perseguir, acorralar con su camioneta a dos jóvenes que circulaban en ella y ponerlos a disposición de las autoridades en plena zona de Concepción.

El hecho se registró cerca de las 17:00, cuando personal de la Motorizada 01 y de la Base General Acha patrullaba por calle Tucumán, a metros de la intersección con calle San Lorenzo. En ese momento, los efectivos observaron una peligrosa maniobra: el conductor de una camioneta Toyota Hilux color roja intentaba encerrar a dos sujetos que se desplazaban a bordo de una bicicleta rodado 29, marca Venzo, de colores negro y gris.

Ante la riesgosa escena, los uniformados interceptaron a los involucrados. Al verse acorralados por la Policía, uno de los sospechosos arrojó la bicicleta a la calzada y tiró a una acequia una bolsa transparente que contenía cogollos de marihuana.

En medio del procedimiento, desciende de la Hilux el conductor, identificado por la Policía como Carlos Alberto Agüero Castro (67), con domicilio en el barrio Parque 7 de Septiembre. El hombre explicó a los efectivos que cerca de las 3:00 de la madrugada de hoy le habían sustraído la bicicleta del interior de su vivienda. Al salir a la calle por la tarde, reconoció inmediatamente su rodado en manos de los dos sujetos e intentó detenerlos por sus propios medios cerrándoles el paso.

Los efectivos verificaron el número de serie del cuadro de la bicicleta (CK200161032), confirmando que se trataba del rodado sustraído al automovilista.