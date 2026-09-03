    • 3 de septiembre de 2026 - 20:50

    Persecución en Concepción: reconoció la bicicleta que le robaron y acorraló a los ladrones con su camioneta

    El damnificado, de 67 años, reconoció su bicicleta Venzo hurtada horas antes y les cerró el paso con su Toyota Hilux en Concepción. Los sospechosos intentaron desprenderse del vehículo y tiraron marihuana a una acequia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un dramático y sorpresivo episodio de justicia por mano propia y posterior intervención policial ocurrió durante la tarde de este jueves en el departamento Capital. Un hombre de 67 años recuperó su bicicleta robada tras perseguir, acorralar con su camioneta a dos jóvenes que circulaban en ella y ponerlos a disposición de las autoridades en plena zona de Concepción.

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    El malviviente fue registrado por las cámaras de seguridad mientras intentaba vulnerar un ingreso con un pañuelo en el rostro. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hecho se registró cerca de las 17:00, cuando personal de la Motorizada 01 y de la Base General Acha patrullaba por calle Tucumán, a metros de la intersección con calle San Lorenzo. En ese momento, los efectivos observaron una peligrosa maniobra: el conductor de una camioneta Toyota Hilux color roja intentaba encerrar a dos sujetos que se desplazaban a bordo de una bicicleta rodado 29, marca Venzo, de colores negro y gris.

    Ante la riesgosa escena, los uniformados interceptaron a los involucrados. Al verse acorralados por la Policía, uno de los sospechosos arrojó la bicicleta a la calzada y tiró a una acequia una bolsa transparente que contenía cogollos de marihuana.

    En medio del procedimiento, desciende de la Hilux el conductor, identificado por la Policía como Carlos Alberto Agüero Castro (67), con domicilio en el barrio Parque 7 de Septiembre. El hombre explicó a los efectivos que cerca de las 3:00 de la madrugada de hoy le habían sustraído la bicicleta del interior de su vivienda. Al salir a la calle por la tarde, reconoció inmediatamente su rodado en manos de los dos sujetos e intentó detenerlos por sus propios medios cerrándoles el paso.

    Los efectivos verificaron el número de serie del cuadro de la bicicleta (CK200161032), confirmando que se trataba del rodado sustraído al automovilista.

    Apresados y complicados

    Los dos jóvenes que circulaban en el rodado fueron aprehendidos en el lugar e identificados por fuentes policiales como Jeremías Amir Galo Velazco (22), domiciliado en el barrio Rivadavia, y Juan Pablo Alaniz Fuentes (25), con domicilio en Capital.

    Ambos quedaron trasladados a la Comisaría 2° y puestos a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, vinculados al Legajo 563/26 bajo la carátula de Hurto.

    Además, por el hallazgo de los estupefacientes que arrojaron a la acequia, se les abrió una causa por tenencia de estupefacientes en el Juzgado Federal, sumado a actuaciones por expedientes contravencionales.

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