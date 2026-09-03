    • 3 de septiembre de 2026 - 19:47

    Un delincuente intentó entrar a una casa en Concepción, rompió una ventana y huyó al cruzarse cara a cara con el dueño

    El hecho ocurrió a primera hora de la mañana. El malviviente fue registrado por las cámaras de seguridad mientras intentaba vulnerar un ingreso con un pañuelo en el rostro. Al no poder superar las rejas y verse sorprendido por el propietario, se dio a la fuga.

    El malviviente fue registrado por las cámaras de seguridad mientras intentaba vulnerar un ingreso con un pañuelo en el rostro.&nbsp;

    El malviviente fue registrado por las cámaras de seguridad mientras intentaba vulnerar un ingreso con un pañuelo en el rostro. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un tenso y peligroso episodio de inseguridad se vivió durante la mañana de hoy en el departamento Capital. Alrededor de las 6:45am un delincuente ingresó a una propiedad ubicada en la zona de Concepción con intenciones de robo, pero su accionar se vio frustrado por las medidas de seguridad del inmueble y la rápida reacción del residente.

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    Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes se observa al sujeto con el rostro cubierto por un pañuelo mientras accede a una especie de galería de la casa. Antes de avanzar hacia los accesos principales, el sospechoso intentó sustraer una de las cámaras de videovigilancia para evitar ser grabado, aunque no logró desactivar el sistema.

    Posteriormente, el malviviente se dirigió hacia una de las ventanas del domicilio y rompió el vidrio para intentar ingresar. Sin embargo, la presencia de rejas protectoras le impidió el paso al interior de la propiedad.

    Los ruidos provocados por el estallido del cristal alertaron al hombre que reside en el lugar. Al acercarse a investigar, el dueño de casa se encontró cara a cara con el ladrón a través de la ventana. Ante la presencia del propietario y la imposibilidad de acceder, el delincuente decidió escapar rápidamente del lugar.

    Si bien el malviviente no logró sustraer ningún elemento material, el propietario dio aviso inmediato a las autoridades policiales. Personal de la Policía de San Juan se hizo presente en el domicilio, revisó detenidamente las grabaciones del sistema de vigilancia y realizó los peritajes correspondientes en el lugar para recolectar evidencias que permitan identificar y atrapar al autor del hecho.

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