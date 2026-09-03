Bronca e indignación en Jáchal: estuvieron hasta 14 horas sin luz por un masivo robo de cable

El apagón afectó a la zona norte del departamento y causó grandes pérdidas en comercios y hogares. La distribuidora Naturgy denunció la sustracción de 1.200 metros de cable de cobre y la Policía ya investiga el hecho.

Un masivo y grave hecho delictivo dejó sin servicio eléctrico a cientos de vecinos de la zona norte del departamento Jáchal. Durante la jornada de este jueves, amplios sectores sufrieron un apagón que en varios hogares se extendió por casi 14 horas, provocando fuertes pérdidas, complicaciones cotidianas y una ola de indignación popular.

Ante el prolongado corte, la empresa distribuidora Naturgy San Juan emitió un comunicado oficial en el que confirmó que la falla registrada en la localidad de San Isidro fue provocada por el robo de conductores de la red troncal de distribución.

Según detallaron desde la compañía, tras la activación de los sistemas de protección de la red, cuadrillas de guardia recorrieron la zona y constataron la sustracción de 1.200 metros de conductor de cobre (equivalentes a unos 400 metros de línea trifásica). El hecho requirió un despliegue de emergencia para reparar la infraestructura y reponer los tramos dañados.

Creciente malestar entre los vecinos La interrupción del suministro no solo afectó la iluminación, sino que paralizó las actividades domésticas, comerciales y productivas de la zona norte jachallera. Comerciantes y familias manifestaron su preocupación por el riesgo de pérdida de alimentos y medicamentos por el corte prolongado de la cadena de frío, además de problemas en el funcionamiento de bombas de agua y conectividad.

El episodio reavivó los constantes reclamos de la comunidad de Jáchal sobre la calidad y continuidad del servicio eléctrico, en un contexto donde los usuarios también expresan disconformidad por los montos de las facturas frente a las deficiencias en la prestación.