    • 31 de agosto de 2026 - 11:39

    Ni el templo se salva: entraron al Santuario San José de Jáchal y robaron dinero de la alcancía

    El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes frente a la Plaza San Martín. Los delincuentes también provocaron destrozos y ahora buscan identificarlos mediante cámaras de seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo hecho de inseguridad generó indignación entre vecinos y feligreses del Santuario San José, luego de que desconocidos ingresaran durante la madrugada al templo, rompieran una de sus ventanas y se llevaran dinero destinado a las donaciones de los fieles.

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    El robo fue descubierto durante las primeras horas del lunes, cuando los trabajadores llegaron al santuario y encontraron signos de violencia en el edificio. De inmediato dieron aviso a las autoridades y se constató que los delincuentes habían ingresado tras dañar una de las ventanas.

    Una vez dentro, los responsables fueron directamente hacia una alcancía con forma de cruz, utilizada habitualmente por los fieles para dejar sus aportes. La estructura fue destrozada y los ladrones se llevaron el dinero que había en su interior. Por el momento, no se informó cuánto dinero fue sustraído.

    Además del robo, los delincuentes ocasionaron distintos daños en las instalaciones del templo, una situación que provocó malestar entre quienes concurren habitualmente al lugar.

    Desde el entorno de la parroquia señalaron, además, que en los últimos tiempos se registraron otros robos y faltantes dentro del santuario, por lo que el nuevo episodio generó especial preocupación.

    El padre Gustavo Vaca realizó la denuncia y tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), que inició las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

    Como parte de la investigación, se analizarán las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir cómo ingresaron los delincuentes al santuario y avanzar en la identificación de los responsables.

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