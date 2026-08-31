Un remis chocó contra el guardarraíl en el puente de calle General Acha y una mujer terminó hospitalizada

El siniestro ocurrió este domingo por la noche sobre el acceso sur de San Juan. Una joven resultó herida y la Policía debió cortar el tránsito en la zona.

Un fuerte siniestro vial se registró este domingo por la noche sobre el puente de General Acha, en el acceso sur, donde un remis perdió el control, impactó contra los guardarraíles y terminó con parte del vehículo debajo de la estructura. Una joven que se encontraba en el lugar resultó herida.

Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba por la zona cuando impactó contra el parante izquierdo del guardarraíl. Como consecuencia del choque, el remis se cruzó hacia el sector derecho y, durante la maniobra, algunas piezas del automóvil se desprendieron y cayeron debajo del puente.

Además, una joven que se encontraba en las inmediaciones sufrió heridas y debió ser asistida tras el impacto.

Hasta el lugar llegaron una ambulancia y efectivos policiales, quienes trabajaron en la asistencia y en el control de la circulación.

Por el siniestro, la Policía dispuso un corte preventivo del acceso sobre la Ruta 40, por lo que los vehículos que circulaban por ese sector debieron desviarse hacia General Acha.