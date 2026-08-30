Detuvieron a Callejero Fino con una pistola Glock ilegal: iba al cumpleaños del novio de María Becerra

Callejero Fino, una de las figuras más reconocidas del RKT argentino, fue detenido este lunes en Tigre luego de que la Policía Bonaerense encontrara una pistola calibre .40 dentro de la camioneta en la que viajaba. El cantante aseguró que se dirigía a una fiesta de cumpleaños vinculada a María Becerra.

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El episodio ocurrió durante la mañana en la zona de Villa La Ñata , donde efectivos de la Departamental Tigre detectaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente. La irregularidad motivó la identificación de sus ocupantes y el posterior registro del vehículo.

Dentro del habitáculo, los agentes encontraron una Glock calibre .40 con la numeración limada , por lo que procedieron a detener al músico, cuyo nombre real es Simón Alvarenga , de 31 años.

Junto a Callejero Fino también viajaba un joven de 27 años, domiciliado en Presidente Derqui. Tanto el arma como la camioneta fueron secuestradas y se inició una investigación por tenencia ilegal de arma de guerra .

La causa quedó en manos de la UFI de Benavídez , a cargo del fiscal Cosme Iribarren. Según trascendió, luego del arresto el cantante manifestó su preocupación ante los policías y lanzó una contundente frase: “Me quiero matar” .

Además, explicó que se dirigía a una quinta de la zona para asistir al cumpleaños de J Rei, novio de María Becerra.

Por el momento, el artista permanecerá detenido y se esperaba que fuera indagado durante la jornada.

Quién es Callejero Fino

La detención se produce mientras Callejero Fino atraviesa un momento importante de su carrera musical. El artista es uno de los referentes del RKT y ganó popularidad con sus canciones y presentaciones, además de participar en programas televisivos como Bake Off Famosos.

Su situación judicial actual también vuelve a poner en escena un episodio de su pasado. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por un robo.

El propio cantante contó años después que comenzó a dedicarse de lleno a la música mientras cumplía la condena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica. Durante ese período aprovechó las noches para escribir canciones y construir el repertorio que posteriormente impulsaría su carrera.

Incluso sus primeras presentaciones estuvieron condicionadas por su situación judicial, ya que necesitaba autorización para salir de su domicilio y participar de determinados shows.

Finalmente, en agosto de 2023, Callejero Fino anunció que había terminado de cumplir aquella condena y que recuperaba su libertad después de varios años bajo distintas modalidades de detención.

Ahora, el cantante vuelve a quedar involucrado en una causa judicial, esta vez por el hallazgo de un arma de guerra ilegal dentro del vehículo en el que circulaba por Tigre.