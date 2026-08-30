Investigan a un joven de 24 años por una grave denuncia de abuso contra su hija de 3 años

El caso ocurrió en Rivadavia y fue denunciado por la madre de la niña, quien advirtió una situación que despertó su preocupación. La investigación está a cargo de la UFI ANIVI y se evalúa realizar una Cámara Gesell.

La Justicia de San Juan investiga una grave denuncia de presunto abuso sexual contra una niña de apenas tres años, por un hecho que habría involucrado a su propio padre, un joven de 24 años.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor, quien habría advertido comportamientos de su hija que llamaron su atención. Según consta en la presentación, durante un momento de higiene la pequeña habría manifestado una situación que involucraría a su padre, lo que llevó a la mujer a recurrir de inmediato a las autoridades.

La madre realizó la denuncia tanto ante la UFI ANIVI como en la Comisaría 13ª de Rivadavia, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué ocurrió.

De acuerdo con la información conocida, los padres de la niña se habían separado recientemente y mantenían una convivencia intermitente. Actualmente, el hombre denunciado ya no viviría junto al grupo familiar.

A partir de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal activó el protocolo previsto para este tipo de casos y dispuso distintas medidas tendientes a preservar a la menor y reunir elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos.