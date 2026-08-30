Dolor en Angaco: murió el hombre que había sufrido graves quemaduras en el incendio de su casa

Después de varios días de agonía que lo tenían luchando por su vida, José Víctor Castillo murió este domingo, como consecuencia de las graves heridas que había sufrido durante el incendio de una vivienda en Angaco.

Detalles del feroz incendio en Angaco: el expolicía y su esposa que fueron rescatados de las llamas, él está más grave

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La noticia fue comunicada por una de sus hermanas a través de las redes sociales, donde despidió al hombre con un sentido mensaje: “Te me fuiste, Víctor. Nos dejaste. Cómo te voy a extrañar, mi querido hermano José Víctor Castillo”.

Castillo había resultado gravemente herido el pasado domingo 23 de agosto, cuando se produjo un incendio en una vivienda del barrio Bicentenario, en Angaco. Tras ser rescatado del lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internado en el área de Terapia Intensiva.

El cuadro era delicado desde el comienzo. Según se había informado durante su internación, presentaba quemaduras tipo B en el 31,5% de la superficie corporal, además de lesiones en las vías respiratorias. Debido a la gravedad de su estado, permanecía intubado y con asistencia respiratoria mecánica.

Con el paso de los días, su salud se deterioró. Los profesionales habían informado que Castillo presentaba inestabilidad hemodinámica y disfunción renal, por lo que su pronóstico se mantenía reservado.

El incendio también dejó otra persona herida. Miriam Ester Irrazábal resultó afectada durante el siniestro, que además provocó importantes daños materiales en la vivienda.

Tras la muerte de Castillo, la investigación continúa para establecer cómo se originó el incendio y determinar las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio.

Cómo ocurrió el incendio

El siniestro ocurrió el domingo 23 de agosto cerca de las 19:20 en una casa de la Manzana D. Cuando llegaron los policías de la Unidad Operativa Las Tapias y Comisaría 20°, el cabo primero Sergio Tejada, el suboficial principal Mario Vázquez y el agente Balmaceda, las llamas ya salían por las ventanas delanteras y la pareja permanecía atrapada en el interior.

La situación era especialmente compleja porque ambos tenían serias dificultades para desplazarse por sus propios medios. Castillo tiene amputadas ambas piernas por debajo de las rodillas y utiliza una silla de ruedas, mientras que su esposa, Miriam Irrazabal, de 51 años, también se moviliza en silla de ruedas y se encontraba acostada en una habitación.