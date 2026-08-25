    • 25 de agosto de 2026 - 14:00

    El Sanjuanino de Travesía de ASAT pasó por Angaco y disputó la tercera fecha

    La competencia se desarrolló este fin de semana, con la organización de la Asociación Sanjuanina de Travesía.

    Imponente. Santiago Reyes dominó la categoria RC5 del Sanjuanino de Travesía que pasó por Angaco.

    Imponente. Santiago Reyes dominó la categoria RC5 del Sanjuanino de Travesía que pasó por Angaco.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Angaco fue escenario, durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto, de la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino de Travesía. La competencia contó con la organización de ASAT, Asociación Sanjuanina de Travesía, y reunió a los protagonistas de esta disciplina en un nuevo capítulo del calendario provincial.

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    El evento contó con la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, acompañando el desarrollo de las diferentes actividades deportivas que se realizan en la provincia.

    La competencia reunió a las diez categorías que forman parte del Campeonato Sanjuanino de Travesía, con todas las cilindradas contempladas y una programación que se completó durante dos jornadas.

    RESULTADOS

    Clase 1

    •Ariel Cortéz — 0:38:06,47

    •Juan Salvá — 0:40:07,18

    •Matías Gabarre — 0:16:30,45

    •Emanuel Pringles — 0:18:05,32

    Clase 2

    •Leonel Castro — 0:37:46,62

    •Javier Más — 0:41:10,40

    Clase 3

    •Ricardo Aciar — 0:40:27,02

    •Cristian Moreno — 0:16:26,30

    •Lucas Ponce — 0:16:42,60

    •Rodrigo Romero — 0:17:23,79

    •Pablo Robledo — —

    D Especial

    •Federico Saldívar — 0:36:19,12

    •Marcelo Castro — 0:36:24,34

    •Rodrigo Jes Peralta — 0:36:33,25

    •Mario Javier Quiroga — 0:37:45,16

    •Alejandro Vedia — 0:47:47,57

    RC5 Light

    •Danilo García — 0:35:05,37

    •Juan Carlos Torres — 0:36:37,90

    •Víctor Hugo Molina — 0:37:16,38

    •Nicolás Giroz — —

    •Franco Benegas — —

    RC5

    •Santiago Reyes — 0:33:04,39

    •Sebastián Landa — 0:33:21,18

    D Plus

    •Luis Canizo — 0:36:04,48

    •Mario Gómez — 0:18:21,17

    •Juan Cruz Bustos — 0:16:32,83

    •Emanuel Ávila — —

    Clase 6

    •Gonzalo Saldívar — 0:37:10,53

    •Iván Aguilera — 0:42:17,35

    •León Jorge Sillero — 0:44:40,68

    •Adrián Guerra — 0:23:04,55

    •Juan Chávez — —

    •Emiliano Albarracín — —

    Clase 8

    •Marcelo Arnau — 0:36:22,53

    •Amin Hid — 0:36:52,14

    •Antonio Pantano — 0:37:20,91

    •Jonás Romero — 0:39:43,78

    •Juan Chávez — 0:33:33,17

    •Emanuel Riveros — 0:37:59,80

    •Héctor Hid — 0:16:39,35

    Clase 9

    •Hermes García — 0:33:12,10

    •Sergio Ortega — —

    Clase 10

    •Pablo Misisian — 0:35:24,26

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