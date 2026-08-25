El Sanjuanino de Travesía de ASAT pasó por Angaco y disputó la tercera fecha

La competencia se desarrolló este fin de semana, con la organización de la Asociación Sanjuanina de Travesía.

Imponente. Santiago Reyes dominó la categoria RC5 del Sanjuanino de Travesía que pasó por Angaco.

Angaco fue escenario, durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto, de la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino de Travesía. La competencia contó con la organización de ASAT, Asociación Sanjuanina de Travesía, y reunió a los protagonistas de esta disciplina en un nuevo capítulo del calendario provincial.

El evento contó con la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, acompañando el desarrollo de las diferentes actividades deportivas que se realizan en la provincia.

La competencia reunió a las diez categorías que forman parte del Campeonato Sanjuanino de Travesía, con todas las cilindradas contempladas y una programación que se completó durante dos jornadas.

RESULTADOS Clase 1

•Ariel Cortéz — 0:38:06,47