    • 24 de agosto de 2026 - 19:25

    Detalles del feroz incendio en Angaco: el expolicía y su esposa que fueron rescatados de las llamas, él está más grave

    El hombre de 59 años sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y lesiones en las vías aéreas tras quedar atrapado en su vivienda del barrio Bicentenario. Su esposa también resultó herida. Ambos tienen dificultades para movilizarse.

    La pareja de angaqueros que sufrió graves consecuencias tras la explosión de una pantalla de gas.&nbsp;

    La pareja de angaqueros que sufrió graves consecuencias tras la explosión de una pantalla de gas. 

    Foto:

    GENTILEZA / TRATADA CON IA
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Como había anticipado DIARIO DE CUYO, un expolicía y su esposa fueron rescatados de un voraz incendio que se desató este lunes por la tarde en una vivienda del barrio Bicentenario, en Angaco. El hombre, identificado como José Víctor Castillo, de 59 años, sufrió las heridas más graves y permanece internado tras sufrir quemaduras en el 30% de su cuerpo y lesiones en las vías aéreas.

    Leé además

    El frente de la casa incendiada. En la imagen se puede ver una silla de ruedas, que era usada por una de las víctimas. 

    Incendio en Angaco: un hombre sin piernas y una mujer en silla de ruedas, las víctimas
    un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos tras un voraz incendio en angaco

    Un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos tras un voraz incendio en Angaco

    El siniestro ocurrió cerca de las 19:20 en una casa de la Manzana D. Cuando llegaron los policías de la Unidad Operativa Las Tapias y Comisaría 20°, el cabo primero Sergio Tejada, el suboficial principal Mario Vázquez y el agente Balmaceda, las llamas ya salían por las ventanas delanteras y la pareja permanecía atrapada en el interior.

    La situación era especialmente compleja porque ambos tenían serias dificultades para desplazarse por sus propios medios. Castillo tiene amputadas ambas piernas por debajo de las rodillas y utiliza una silla de ruedas, mientras que su esposa, Miriam Irrazabal, de 51 años, también se moviliza en silla de ruedas y se encontraba acostada en una habitación.

    Castillo e Irrazabal, en su juventud. La imagen fue divulgada en redes sociales para pedir cadenas de oración por el matrimonio.

    Castillo e Irrazabal, en su juventud. La imagen fue divulgada en redes sociales para pedir cadenas de oración por el matrimonio.

    Con la ayuda de vecinos, los efectivos lograron sacar primero a Castillo. Según informaron fuentes policiales, tenía quemaduras de gravedad en el rostro. Al enterarse de que su esposa continuaba dentro, los policías ingresaron nuevamente a la vivienda pese al humo espeso y las altas temperaturas.

    Con la visibilidad prácticamente anulada por el humo, los uniformados forzaron la puerta de una habitación y encontraron a Irrazabal con signos vitales. La mujer fue trasladada de urgencia y posteriormente ambos fueron derivados al Hospital Marcial Quiroga.

    El cuadro más delicado es el de Castillo. Los médicos constataron quemaduras de tipo B —lesiones profundas que requieren atención especializada— en el 30% de la superficie corporal, principalmente en la cabeza, rostro, tórax, espalda y extremidades. Además, sufrió afectación de las vías aéreas por la inhalación de humo.

    Irrazabal, en tanto, sufrió quemaduras de tipo B en la cabeza, rostro y manos y también quedó internada.

    Bomberos del Cuartel Central sofocaron el incendio, que provocó importantes daños en el inmueble y pérdidas de muebles y electrodomésticos. De manera preliminar, los investigadores sospechan que el fuego podría haberse iniciado por una fuga de gas en una pantalla, aunque las pericias determinarán el origen definitivo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Incendio en Rawson. Foto: Captura.

    Una familia de Rawson perdió todo tras el incendio de su vivienda: "Me quemé por querer salvar mi casa"

    Carlos Pérez sigue ligado a la investigación por la desaparición de Loan. 

    Caso Loan: sobreseyeron al sanjuanino Carlos Pérez y a los demás imputados por trata de personas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El condenado por el robo. 

    Robo violento en una fábrica de embutidos: condenaron a 3 años de prisión efectiva a un delincuente

    Por Germán González
    detuvieron a 15 penitenciarios acusados de torturas y abusos sexuales en el penal de magdalena

    Detuvieron a 15 penitenciarios acusados de torturas y abusos sexuales en el penal de Magdalena

    Por Redacción Diario de Cuyo