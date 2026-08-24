Detalles del feroz incendio en Angaco: el expolicía y su esposa que fueron rescatados de las llamas, él está más grave

Como había anticipado DIARIO DE CUYO, un expolicía y su esposa fueron rescatados de un voraz incendio que se desató este lunes por la tarde en una vivienda del barrio Bicentenario, en Angaco. El hombre, identificado como José Víctor Castillo, de 59 años , sufrió las heridas más graves y permanece internado tras sufrir quemaduras en el 30% de su cuerpo y lesiones en las vías aéreas.

Un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos tras un voraz incendio en Angaco

Incendio en Angaco: un hombre sin piernas y una mujer en silla de ruedas, las víctimas

El siniestro ocurrió cerca de las 19:20 en una casa de la Manzana D. Cuando llegaron los policías de la Unidad Operativa Las Tapias y Comisaría 20°, el cabo primero Sergio Tejada, el suboficial principal Mario Vázquez y el agente Balmaceda, las llamas ya salían por las ventanas delanteras y la pareja permanecía atrapada en el interior.

La situación era especialmente compleja porque ambos tenían serias dificultades para desplazarse por sus propios medios . Castillo tiene amputadas ambas piernas por debajo de las rodillas y utiliza una silla de ruedas, mientras que su esposa, Miriam Irrazabal, de 51 años , también se moviliza en silla de ruedas y se encontraba acostada en una habitación.

Con la ayuda de vecinos, los efectivos lograron sacar primero a Castillo. Según informaron fuentes policiales, tenía quemaduras de gravedad en el rostro . Al enterarse de que su esposa continuaba dentro, los policías ingresaron nuevamente a la vivienda pese al humo espeso y las altas temperaturas.

Castillo e Irrazabal, en su juventud. La imagen fue divulgada en redes sociales para pedir cadenas de oración por el matrimonio.

Con la visibilidad prácticamente anulada por el humo, los uniformados forzaron la puerta de una habitación y encontraron a Irrazabal con signos vitales. La mujer fue trasladada de urgencia y posteriormente ambos fueron derivados al Hospital Marcial Quiroga .

El cuadro más delicado es el de Castillo. Los médicos constataron quemaduras de tipo B —lesiones profundas que requieren atención especializada— en el 30% de la superficie corporal, principalmente en la cabeza, rostro, tórax, espalda y extremidades. Además, sufrió afectación de las vías aéreas por la inhalación de humo.

Irrazabal, en tanto, sufrió quemaduras de tipo B en la cabeza, rostro y manos y también quedó internada.

Bomberos del Cuartel Central sofocaron el incendio, que provocó importantes daños en el inmueble y pérdidas de muebles y electrodomésticos. De manera preliminar, los investigadores sospechan que el fuego podría haberse iniciado por una fuga de gas en una pantalla, aunque las pericias determinarán el origen definitivo.