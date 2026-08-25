    • 25 de agosto de 2026 - 13:37

    Mujer de 78 años fue atropellada por un colectivo: se le enganchó el pie  y murió tras ser arrastrada

    La mujer quedó atrapada debajo de una unidad luego de descender del colectivo. El hecho ocurrió este martes por la mañana, en el barrio porteño de Colegiales.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 78 años murió este martes por la mañana luego de ser atropellada por un colectivo de la línea 67 en el carril exclusivo del Metrobús de la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales. El hecho ocurrió alrededor de las 9:20, a la altura de Cabildo al 475, entre las calles Jorge Newbery y Maure.

    Leé además

    La gresca que tuvo dos personas heridas de bala ocurrió en Santa Lucía.

    Gresca y tiros en el asentamiento Pedro Echagüe: una mujer recibió un balazo en el muslo mientras protegía a su hijo de 5 años
    una mujer dio a luz en plena funcion de cine y su bebe tendra entradas gratis de por vida

    Una mujer dio a luz en plena función de cine y su bebé tendrá entradas gratis de por vida

    De acuerdo con la información oficial del SAME, los equipos de emergencia llegaron al lugar y constataron que la mujer había fallecido.

    Según informaron fuentes policiales, la víctima había descendido del colectivo. Cuando la unidad comenzó nuevamente la marcha, la mujer habría quedado enganchada de un pie y fue arrastrada durante unos metros hasta quedar atrapada debajo del vehículo.

    Ante la gravedad de la situación, se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar trabajaron efectivos del SAME y Bomberos de la Ciudad, pertenecientes al Destacamento de Palermo, junto con personal de la Policía de la Ciudad.

    Los equipos de emergencia realizaron las tareas necesarias para retirar el cuerpo de la mujer, que había quedado atrapado debajo del colectivo.

    Tras el hecho, el resto de los pasajeros que viajaban en la unidad descendieron de manera ordenada y por sus propios medios.

    La tragedia ocurrió en plena mañana y generó un amplio operativo en uno de los principales corredores de transporte de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    una mujer de 69 anos esta grave tras un choque: investigan si el conductor estaba alcoholizado

    Una mujer de 69 años está grave tras un choque: investigan si el conductor estaba alcoholizado

    conmocion en mar del plata: confirmaron que los restos encontrados en una playa pertenecen a una mujer que habia desaparecido

    Conmoción en Mar del Plata: confirmaron que los restos encontrados en una playa pertenecen a una mujer que había desaparecido

    tiene el diablo adentro: la estremecedora frase que dijo la mujer acusada de matar a su hijo de 6 anos

    "Tiene el diablo adentro": la estremecedora frase que dijo la mujer acusada de matar a su hijo de 6 años

    Hallan muerta a una mujer en un departamento

    Conmoción: hallan muerta a una mujer en un departamento