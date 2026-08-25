Mujer de 78 años fue atropellada por un colectivo: se le enganchó el pie  y murió tras ser arrastrada

La mujer quedó atrapada debajo de una unidad luego de descender del colectivo. El hecho ocurrió este martes por la mañana, en el barrio porteño de Colegiales.

Una mujer de 78 años murió este martes por la mañana luego de ser atropellada por un colectivo de la línea 67 en el carril exclusivo del Metrobús de la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales. El hecho ocurrió alrededor de las 9:20, a la altura de Cabildo al 475, entre las calles Jorge Newbery y Maure.

De acuerdo con la información oficial del SAME, los equipos de emergencia llegaron al lugar y constataron que la mujer había fallecido.

Según informaron fuentes policiales, la víctima había descendido del colectivo. Cuando la unidad comenzó nuevamente la marcha, la mujer habría quedado enganchada de un pie y fue arrastrada durante unos metros hasta quedar atrapada debajo del vehículo.

Ante la gravedad de la situación, se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar trabajaron efectivos del SAME y Bomberos de la Ciudad, pertenecientes al Destacamento de Palermo, junto con personal de la Policía de la Ciudad.

Los equipos de emergencia realizaron las tareas necesarias para retirar el cuerpo de la mujer, que había quedado atrapado debajo del colectivo.