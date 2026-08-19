    • 19 de agosto de 2026 - 09:22

    Una familia de Rawson perdió todo tras el incendio de su vivienda: "Me quemé por querer salvar mi casa"

    El fuego se desató durante la mañana de este miércoles en una casa del barrio 4 de Junio. Los cuatro integrantes de la familia lograron salir.

    Incendio en Rawson. Foto: Captura.

    Incendio en Rawson. Foto: Captura.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una familia de cuatro integrantes perdió prácticamente todas sus pertenencias luego de que un incendio destruyera su vivienda durante la madrugada de este miércoles, en el barrio 4 de Junio, en Rawson. El siniestro ocurrió en inmediaciones de las calles Tacuarí y Carta de Mayo y, por el momento, se desconoce qué provocó las llamas.

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    Según relató el padre de familia, todos estaban acostados cuando un sobrino advirtió que había fuego en la vivienda. Al darse cuenta de la situación quiso controlar las llamas, pero los Bomberos se lo impidieron por prevención. “Me quemé un poco y se me quemó un poco el pelo y no pude sacar nada”, contó el hombre, todavía conmocionado por lo ocurrido.

    El fuego avanzó rápidamente y destruyó gran parte de la vivienda. Entre las pérdidas se encuentran un lavarropas, una heladera, otros electrodomésticos, muebles, bicicletas, ropa y calzado. “He perdido todo, ropa, calzados, muebles, bicicletas”, expresó el damnificado en diálogo con los medios, quien ahora busca la solidaridad de los sanjuaninos para poder comenzar nuevamente.

    Bomberos controlaron el incendio

    Ante el aviso de los vecinos, personal de Bomberos llegó hasta el domicilio y trabajó para controlar el incendio. Dos dotaciones intervinieron en el operativo, mientras también se hizo presente una ambulancia y personal policial.

    La vivienda sufrió importantes daños como consecuencia del fuego. Las primeras versiones habían señalado la posibilidad de que una garrafa estuviera vinculada al inicio del incendio, aunque esa hipótesis todavía debe ser confirmada.

    Afortunadamente, los cuatro integrantes de la familia pudieron salir de la casa y no se registraron víctimas fatales.

    Cómo ayudar a la familia

    La familia atraviesa ahora una situación desesperante y solicita colaboración para poder recuperar parte de lo perdido. Quienes quieran ayudar pueden comunicarse al 2645324776.

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