    • 15 de agosto de 2026 - 15:02

    Revuelo por una muerte en una populosa zona de Rawson

    El cuerpo fue hallado pasado este mediodía en un domicilio de inmediaciones de Pasaje San Juan y calle Perona.

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    Foto:

    Las adyacencias de calle Perona y Pasaje San Juan, en el departamento Rawson, están revolucionadas. Pasado el mediodía de este sábado se supo que en un domicilio de ese vecindario apareció el cuerpo de un hombre sin vida, conocido de la zona.

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    Los pesquisas, bajo la orden de la UFI Delitos Especiales, intentan determinar por estas horas las causas de la muerte y relevan testimonios de vecinos y conocidos del fallecido.

    La información que brindaron fuentes del caso a este diario que el hombre tendría unos 35 años, no es sanjuanino pero que vive en la provincia desde hace unos 6 años y que fue identificado como E.O..

    De la investigación preliminar se desprende que el fallecido fue encontrado por un amigo que lo vio tirado en el piso, ensangrentado. En un principio, no se trataría de una muerte ocasionada por un tercero sino que habría atentado contra su propia vida.

    De todos modos y más allá de la lectura preliminar de los pesquisas, la autopsia determinará las causas precisas del deceso.

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