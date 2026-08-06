La muerte de Alejandro Goiris: se desprendió un hierro, impactó en su cabeza y 78 días después perdió la vida

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Tras 78 días de internación, este miércoles se confirmó el fallecimiento de Alejandro Goiris (63), inspector de tránsito de la Municipalidad de Oberá, quien había resultado gravemente herido al ser impactado por una pieza de hierro que se desprendió de un camión que transportaba chatarra. El hecho ocurrió el 19 de mayo sobre la ruta nacional 14, en inmediaciones de la terminal de ómnibus de la ciudad.

Como informó oportunamente El Territorio, Goiris conducía un vehículo oficial en cumplimiento de sus funciones cuando un hierro salió despedido desde la carga de un camión Iveco con acoplado y atravesó el parabrisas del automóvil. El inspector sufrió un severo traumatismo de cráneo, lesiones en el tórax y una contusión pulmonar, por lo que fue internado en estado crítico en el Hospital Samic de Oberá.

En el vehículo también viajaba su compañera de trabajo, Alejandra Lundín, quien fue alcanzada por la misma pieza metálica, aunque sufrió únicamente un traumatismo en el hombro izquierdo, sin presentar fracturas. Pese al esfuerzo del equipo médico durante más de dos meses y medio, el estado de Goiris se agravó y las lesiones finalmente resultaron irreversibles.